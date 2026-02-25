Κυψέλη: Η στιγμή που η μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με τον 64χρονο μετά τις απόπειρες βιασμού στις κόρες της

Νέα πλάνα «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας από τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε η μητέρα στην Κυψέλη, στην προσπάθειά της να σώσει την 25χρονη κόρη της και ΑμεΑ, από τα χέρια του 64χρονου. Ο άνδρας είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας, και εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας, εισέβαλε στο σπίτι για να κακοποιήσει σεξουαλικά την νεαρή γυναίκα. Χάρη στην άμεση παρέμβαση της μητέρας της, η 25χρονη αλλά και η αδελφή της γλίτωσαν από βέβαιο βιασμό.

Στα νέα πλάνα φαίνεται η στιγμή που η μητέρα μπαίνει στο σπίτι της στην Κυψέλη και έρχεται τετ α τετ με τον 64χρονο. Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να μπαίνει με κρυφό αντικλείδι στο σπίτι και να πηγαίνει προς το δωμάτιο όπου ήταν η 25χρονη ΑμεΑ για να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο 64χρονος προσπάθησε να βιάσει και την δίδυμη αδελφή της. Στην ιατροδικαστική εξέταση που έγινε, φάνηκε πως η μία από τις αδελφές είχε υποστεί ασελγείς πράξεις και όχι βιασμό ενώ στην δεύτερη έγινε απόπειρα βιασμού.

Η μητέρα αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά στο σπίτι της, όταν άκουσε από την κάμερα, τα κορίτσια της να κλαίνε. Κατευθείαν έτρεξε στο σπίτι, ζήτησε εξηγήσεις από τον 64χρονο και απείλησε πως θα καλέσει την αστυνομία.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Μητέρα και δράστης πιάστηκαν στα χέρια, με την γυναίκα να τον χτυπά με τηγάνι και τον 64χρονο να την χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Κατάφερε να την ρίξει στο πάτωμα και την χτυπήσει με μανία για αρκετά δευτερόλεπτα προτού το βάλει στα πόδια.

Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Αναζητούνταν μετά την καταγγελία της μητέρας των κοριτσιών για το περιστατικό που έγινε το πρωί του Σαββάτου σε διαμέρισμα της οδού Καλιφορνίας, στην Κυψέλη.

Ο φερόμενος ως δράστης ήταν γνωστός της οικογένειας εδώ και χρόνια, από το συσσίτιο της εκκλησίας και βοηθούσε σε εξωτερικές εργασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες στους αστυνομικούς, λέγοντας ότι «ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον του ανακριτή».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν καταγγελίες από συγγενικά πρόσωπα που φέρονται να υποστηρίζουν ότι ο 64χρονος ενδεχομένως να προσπάθησε να βιάσει και στο παρελθόν μέλη της οικογένειάς του.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.