Κυψέλη: «Με είχε κακοποιήσει όταν ήμουν 7 ετών» λέει η κόρη του 64χρονου που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τον 64χρονο από την Αλβανία που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη, έκανε η κόρη του, η οποία κατηγορεί τον πατέρα της για σεξουαλική κακοποίηση, όταν αυτή ήταν 7 ετών.

Το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κατήγγειλε αρχικά η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ, η οποία είδε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στην Κυψέλη, τις αρρωστημένες πράξεις του 64χρονου φερόμενου δράστη το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026), που μάλιστα είναι γνωστός της οικογένειας. Μάλιστα, η γυναίκα ανέφερε ότι ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να βιάσει και την άλλη της κόρη, δίδυμη του 25χρονου θύματος , επίσης ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το Star, όπου μίλησε η κόρη του φερόμενου βιαστή, ο 64χρονος ασελγήσει και σε εκείνη όταν ήταν μόλις 7 ετών. «Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Μάλιστα, εκτιμούν ότι κάποιος τον κρύβει, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία.

Το σοκαριστικό περιστατικό

Σοκαριστικές σκηνές είδαν το φως της δημοσιότητας, για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μιας 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη, στις οποίες φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει μέσα στο σπίτι, να κλειδώνει και στη συνέχεια να προσπαθεί να κακοποιήσει την κοπέλα.

Όταν 5 λεπτά μετά, μπαίνει στο σπίτι η μητέρα της, να τον χτυπάει με ένα τηγάνι κι εκείνος να την δέρνει ανελέητα.

Το περιστατικό έγινε μέσα στο μικρό διαμέρισμα όπου ζει η μητέρα με τα δυο της κορίτσια.

Η μητέρα, μέσα σε όλα τα τραγικά που συνέβησαν, δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερή, καθώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τα πάντα.

«Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι», είπε η μητέρα που κατήγγειλε τον 64χρονο.