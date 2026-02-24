Ελλάδα

Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 25χρονη ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της

Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 25χρονη ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της

Αυτοβούλως παρουσιάστηκε στην αστυνομία ο 64χρονος από την Αλβανία, τον οποίο κατήγγειλε η μητέρα μιας 25χρονης ΑμεΑ για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της κόρης της, μέσα στο σπίτι τους στην Κυψέλη.

Το περιστατικό έγινε γνωστό το περασμένο Σάββατο (21.02.2026), όταν η μητέρα δύο δίδυμων κοριτσιών ΑμεΑ, είδε τον 64χρονο φερόμενο ως δράστη να ασελγεί σε βάρος της μιας κόρης της. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά και την δίδυμη αδερφή του 25χρονου θύματος.

Σήμερα τρίτη (24.02.2026) ο 64χρονος παρουσιάστηκε με τη συνοδεία του δικηγόρου του στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με την μητέρα της 25χρονης που τον κατήγγειλε, ο άνδρας ήταν γνωστός τους επί χρονιά και συχνά βοηθούσε την οικογένεια.

Η γυναίκα όταν είδε τον 64χρονο από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της και αντιλήφθηκε τι συνέβη, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει δοθεί συγκλονιστικό βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την μητέρα των κοριτσιών να επιστρέφει σπίτι της, να χτυπά τον 64χρονο στο κεφάλι ε ένα τηγάνι και να τον κυνηγάει με μαχαίρι. Παρά την «μάχη» που έδωσε η μητέρα, ο 64χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι.

Η μητέρα, μέσα σε όλα τα τραγικά που συνέβησαν, δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερή, καθώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τα πάντα: «Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι», είπε.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη της κόρης του 64χρονου, η οποία είπε ότι ο πατέρας της είχε ασελγήσει σε βάρος της, όταν η ίδια ήταν 7 ετών.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
107
46
44
41
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παράνομη» η εντολή για εκταφή του Ντένις Ρούτσι, νέες αιχμές για τη διερεύνηση των Τεμπών
Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, από τη Λάρισα όπου συνεχίζεται η δίκη για την καταστροφή βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία, κατήγγειλε απόπειρα «καταστροφής στοιχείων»,
Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι
7
Βίντεο του ναυαγίου με τους μετανάστες στην Κρήτη έχει το Λιμενικό - Πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Οι μετανάστες, στην προσπάθειά τους να σωθούν, κινούνται απότομα προς τη μία πλευρά για να τα πιάσουν - Οι ναυτικοί αντιλαμβάνονται αμέσως τον κίνδυνο ανατροπής της βάρκας - Στο βίντεο ακούγονται καθαρά οι φωνές τους: «Danger, danger»
Μετανάστες
Newsit logo
Newsit logo