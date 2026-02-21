Ελλάδα

Λαγάνα: Γιατί την τρώμε κάθε Καθαρά Δευτέρα και τι συμβολίζει – Η πιο εύκολη και νόστιμη συνταγή

Οι οικογένειες συνήθιζαν την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής, να κάνουν πικνίκ, τρώγοντας νηστίσιμα, μεταξύ αυτών και την αγαπημένη λαγάνα
Λαγάνες
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Καθαρά Δευτέρα χωρίς λαγάνα γίνεται; Δεν γίνεται. Στην περίπτωση που αυτό το παραδοσιακό ορεκτικό δεν εμφανιζόταν σε κάθε τραπέζι της πρώτης ημέρας της Σαρακοστής, αυτή η ημέρα θα έχανε -ως έναν μεγάλο βαθμό- το «χρώμα» της.

Το έθιμο με την λαγάνα, κάθε Καθαρά Δευτέρα, κρατά από την αρχαιότητα. Αυτή η ιδιαίτερα, αγαπητή συνήθεια, παρέμεινε αναλλοίωτη ανά τους αιώνες. Συνηθίζεται να παρασκευάζεται με μεράκι από τον φούρναρη της γειτονιάς ώστε κάθε νοικοκυριό να απολαμβάνει αυτό το λαχταριστό, τραγανό και σουσαμένιο ψωμί.

Η πλακωτή ζύμη με αλεύρι και νερό, συνδέεται με την έννοια της πνευματικής κάθαρσης. Σύμφωνα με την παράδοση, η λαγάνα θυμίζει τη βοήθεια του Θεού στους Ισραηλίτες κατά την Έξοδο, παραπέμποντας στα άζυμα ψωμιά που έφτιαξαν στην έρημο.

Το έθιμο έχει την βάση της από την νηστεία της Σαρακοστής. Την πρώτη ημέρα της νηστείας, δηλαδή την Καθαρά Δευτέρα, οι νοικοκυρές έπλεναν με ζεστό νερό και στάχτη όλα τα μαγειρικά σκεύη, τα κρεμούσαν στη θέση τους και τα άφηναν εκεί μέχρι τη λήξη της νηστείας.

Οι οικογένειες στη συνέχεια, έβγαιναν στα χωράφια και τα λιβάδια κάνοντας πικνίκ και τρώγοντας νηστίσιμα φαγητά όπως χαλβά, ελιές, ταραμά και λαγάνα.

Οι αρτοποιοί της γειτονιάς, πιστοί στις παραδόσεις μας, παρασκευάζουν την Καθαρά Δευτέρα τη λαγάνα συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του εθίμου, ώστε οι νέες γενεές να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν, να μυρίσουν και να γευτούν τη Σαρακοστή γιατί οι Σαρακοστιανές μυρωδιές είναι έμμεσοι φορείς μιας βαθιάς πνευματικότητας.

Φτιάξε εύκολα λαγάνα

Το newsit.gr έχει την συνταγή για την πιο εύκολη και νόστιμη λαγάνα, ώστε να μυρίσει όλο το σπίτι και να θυμίσει Σαρακοστή.

Και επειδή μια λαγάνα δεν είναι ποτέ αρκετή, η συνταγή που ακολουθεί είναι για να φτιάξετε δυο. Δεν θα χρειαστεί πολλά. Καλή διάθεση, όρεξη και πέντε υλικά! 

Υλικά για δύο λαγάνες 

  • 500ml χλιαρό νερό
  • 1 κ.γ. ζαχαρη
  • 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
  • 1 κ.γ. αλάτι
  • 1/2 κούπα ελαιόλαδο
  • 750 γρ αλεύρι για ψωμί
  • 1 κούπα σουσάμι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ρίχνουμε 1/2 κούπα χλιαρό νερό, τη ζάχαρη και τη μαγιά και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί και να αρχίσει να κάνει στην επιφάνεια φουσκάλες.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά.

Σχηματίζουμε με λακούβα στη μέση και ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το μείγμα της μαγιάς.

Ρίχνουμε σταδιακά το νερό και αρχίζουμε να ζυμώνουμε μέχρι να δημιουργηθεί μια απαλή και ελαστική ζύμη. Μπορεί να χρειαστεί είτε λίγο νερό επιπλέον είτε λίγο αλεύρι.

Πλάθουμε την ζύμη σε μπάλα, την τοποθετούμε σε ένα λαδωμένο μπολ, την σκεπάζουμε με μια νωπή βαμβακερή πετσέτα και την αφήνουμε να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Όταν φουσκώσει η ζύμη, τη χωρίζουμε σε δύο κομμάτι και την πλάθουμε δίνοντάς της το χαρακτηριστικό σχήμα της λαγάνας.

Την τοποθετούμε σε ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα και πασπαλίσει με το 1/3 της ποσότητας του σουσαμιού και αφήνουμε να φουσκώσει.

Μόλις οι λαγάνες μας φουσκώσουν τις πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σουσάμι και πιέζουμε την επιφάνειά τους με τα δάχτυλά μας ώστε να δημιουργήσουμε λακουβάκια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά.

