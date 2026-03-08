Λαμία: Άρπαξαν κινητά, παρέσυραν γυναίκα – Άγρια καταδίωξη Ρομά, εγκατέλειψαν το όχημα

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στη Λαμία, όταν χθες το απόγευμα του Σαββάτου (07.03.2026) νεαρός Ρομά έκλεψε τα κινητά από μια γυναίκα και το παιδί της.

Μέσα στη γεμάτη από κόσμο πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία, μία γυναίκα που καθόταν σε καφετέρια, μαζί με μια φίλη της, είδε ξαφνικά τον νεαρό Ρομά να της βουτάει από το τραπέζι τα κινητά τηλέφωνα, το δικό της και του παιδιού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα αντέδρασε και πήρε στο κυνήγι τον νεαρό κλέφτη. Ο δράστης, πρόλαβε και μπήκε σε ένα πράσινο Hyundai μαζί με δύο τουλάχιστον ακόμη φίλους του, το οποίο ήταν πρόχειρα σταματημένο στη γωνία με την οδό Σκληβανιώτη.

Ωστόσο η γυναίκα τους πρόλαβε και από την ανοιχτή πόρτα του οδηγού, προσπάθησε να πιάσει τον κλέφτη που καθόταν στη θέση του συνοδηγού ώστε να τον σταματήσει, σύμφωνα με το LamiaReport.

Στην προσπάθεια τους οι Ρομά να την αποφύγουν, της χτύπησαν και της έσπρωξαν τα χέρια, ενώ για να της αποσπάσουν την προσοχή, πέταξαν το ένα από τα δύο κινητά προς το μέρος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγχρόνως με ανοιχτή ακόμη τη μία πόρτα έφυγαν σπινάροντας, με το αυτοκίνητό τους να προσκρούει πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά επί της οδού Σκληβανιώτη. Το χειρότερο όμως είναι ότι δε δίστασαν να ξεκινήσουν με τη γυναίκα κατά το ήμισυ μέσα στο αμάξι, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να τη σύρουν κάποια μέτρα πριν βρεθεί στο οδόστρωμα και χτυπήσει στο γόνατο και στο χέρι, ενώ χτύπησε ελαφρά και στον αυχένα!

Επικίνδυνη οδήγηση μέχρι την Καμηλόβρυση

Περιπολικό της Άμεσης Δράσης το εντόπισε στα Γαλανέικα, στη Βόρεια Λαμία και του έκανε σήμα να σταματήσει πλην όμως πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα έφυγε τελικά προς την παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός του πράσινου Hyundai, συνέχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και να οδηγεί σε όλο το πλάτος του δρόμου, αδιαφορώντας αν βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα ή όχι. Με μεγάλη ταχύτητα μπήκε στον καταυλισμό της Καμηλόβρυσης, και στη συνέχεια οι επιβάτες του το εγκατάλειψαν στα χωράφια και εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το θύμα της επίθεσης αναγνώρισε τον έναν δράστη. Πρόκειται για 25χρονο Ρομά που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, ο οποίος τυγχάνει και ιδιοκτήτης του οχήματος, πλην όμως δεν ήταν αυτός που οδηγούσε στην πλατεία Ελευθερίας.

Επειδή υπήρχαν όμως πολλοί αυτόπτες μάρτυρες της ληστείας, η γυναίκα παρακαλεί θερμά να ενημερώσουν την ίδια (τα στοιχεία της μπορείτε να τα αναζητήσετε στο LamiaReport) ή κατευθείαν την αστυνομία προκειμένου να αναγνωριστούν και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, που έχουν ρημάξει τη Λαμία με τη συμπεριφορά τους. Η λεία τους – στη συγκεκριμένη περίπτωση – αφορά ένα καινούριο Xiaomi Redmi 15C, το οποίο δε γνωρίζουμε αν το κράτησαν ή προσπάθησαν να το ξεφορτωθούν και αυτό.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απλή κλοπή, έχοντας προσθέσει τα αδικήματα της απείθειας επειδή δε σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών και παραβάσεων περί ΚΟΚ, μεταξύ αυτών και της επικίνδυνης οδήγησης.