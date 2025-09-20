Ελλάδα

Λαμία: Αυτοκίνητο κρεμάστηκε στο κενό – «Αφηρημένος» δήλωσε ο οδηγός

Αντί να στρίψει, συνέχισε ευθεία και... κρεμάστηκε
ΦΩΤΟ από το LamiaReport

Συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (20/9/25) στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά, όπου ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά και βρέθηκε με… το αυτοκίνητο κρεμασμένο. 

Σύμφωνα με το LamiaReport ο οδηγός του αυτοκινήτου στη Λαμία, ανέβαινε ανάποδα την οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου, δεν είδε την στροφή και συνέχισε ευθεία. Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αφού το αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» χωρίς να πέσει στον από κάτω δρόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα είχε και πολλούς πεζούς στο σημείο, γιατί είχε γάμο στην εκκλησία του Αγίου Λουκά.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ, είπε στο LamiaReport ότι ήταν απλά αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.

