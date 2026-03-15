Λαμία: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά – Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της οδηγού του ενός οχήματος και των δύο επιβατών του άλλου, στο σημείο έσπευσε διασωστικό πλήρωμα της πυροσβεστικής και δύο ασθενοφόρα
Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15.03.2026) στην Λαμία, μεταξύ δύο αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν μετωπικά.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 16:30, στην είσοδο της Λαμίας προς τον παράδρομο της Ανθήλης, αμέσως μετά τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται κοντά σε βενζινάδικο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της οδηγού του ενός οχήματος και των δύο επιβατών του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έφτασε πολύ γρήγορα διασωστικό πλήρωμα της πυροσβεστικής, καθώς και δύο ασθενοφόρα και αυτοκίνητο της Τροχαίας.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη νεαρή γυναίκα από το πρώτο όχημα, ενώ τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του που είχε καταλήξει εκτός δρόμου, βρέθηκε ο ηλικιωμένος οδηγός του δευτέρου οχήματος.

Ελαφρά τραυματίας ήταν και ο γιος του οδηγού που που καθόταν στη θέση του συνοδηγού και βοήθησε στις πρώτες στιγμές τον πατέρα του μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για το συμβάν, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

