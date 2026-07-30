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Λαμία: Φορτηγό χτύπησε εργαζόμενο σε οδικά έργα

Ο οδηγός του φορτηγού τη γλύτωσε με ελαφρύ τραυματισμό
Τροχαίο με εργαζόμενο σε οδικά έργα στη Λαμία
Τροχαίο με εργαζόμενο σε οδικά έργα στη Λαμία / lamiareport
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Εργατικό ατύχημα συνέβη στη Λαμία όταν εργαζόμενος σε οδικά έργα που γίνονταν στην Νέα Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας τραυματίστηκε όταν φορτηγό τον παρέσυρε.

Το εργατικό ατύχημα στη Λαμία συνέβη το πρωί της Πέμπτης (30.07.2026) όταν μικρό φορτηγό – ψυγείο δεν πρόλαβε να σταματήσει στο σήμα του ρυθμιστή κυκλοφορίας με την κόκκινη σημαία, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει, ενώ στη συνέχεια το φορτηγό ανατράπηκε, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο εργάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Ο οδηγός του φορτηγού τη γλύτωσε με ελαφρύ τραυματισμό και πήγε κι αυτός για πρώτες βοήθειες, ενώ απεγκλωβίστηκε μόνος του και δε χρειάστηκε το πλήρωμα της Πυροσβεστικής που έφτασε στον τόπο του ατυχήματος.

lamiareport
lamiareport
lamiareport

Στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα, μέχρι ο γερανός να σηκώσει και να απομακρυνθεί το τουμπαρισμένο όχημα και χρειάστηκε η ρύθμιση από την αστυνομία, η οποία διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν.

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