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Κάτω Πατήσια: Άρπαξε φωτιά μετασχηματιστής του ΔΕΔΔΗΕ – Διακοπή κυκλοφορίας

ο ΔΕΔΔΗΕ διέκοψε άμεσα την ηλεκτρική παροχή στο σημείο
Κάτω Πατήσια: Άρπαξε φωτιά μετασχηματιστής του ΔΕΔΔΗΕ – Διακοπή κυκλοφορίας
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Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στα Κάτω Πατήσια, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ.

​Η φωτιά ξέσπασε σε μετασχηματιστή που βρίσκεται στην πλευρά των γραμμών, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με τη Στρατηγού Καλλάρη, στα Κάτω Πατήσια.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ διέκοψε άμεσα την ηλεκτρική παροχή στο σημείο.

​Λόγω της φωτιάς και της επιχείρησης των αρχών, η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.

Συγκεκριμένα, οι εκτροπές των οχημάτων διενεργούνται στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Στρατηγού Καλλάρη, καθώς και στη διαστολή της Λιοσίων με την Κουρτίδου.

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