Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών – «Τους τύφλωσε ο καπνός, 20 μέτρα μακριά ήταν συνάδελφοί τους»

Με την φράση «ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση», συνάδελφος των δυο πυροσβεστών που έπεσαν σαν ήρωες στο μέτωπο του Ρεθύμνου, προσπαθεί να περιγράψει τις τελευταίες τους στιγμές. Η φωτιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο το μεσημέρι της Τετάρτης, μαίνεται ακόμα και σήμερα (30.07.2026), με τις ριπές ανέμου να ξεπερνούν τα 120 χλμ την ώρα. Η σκέψη όλων βρίσκεται στους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να σώσουν την περιοχή τους.

Συνάδελφος των δύο θυμάτων περιγράφει στο patris.gr πως η ομάδα πυροσβεστών που βρήκε τις σορούς, ήταν μόλις σε απόσταση 20 με 30 μέτρων. Ούτε η πυροσβεστική ομάδα ούτε οι δύο πυροσβέστες μπόρεσαν να αντιληφθούν την παρουσία των άλλων. Η φωτιά στο Ρέθυμνο έκαιγε ανεξέλεγκτη ενώ ο καπνός τους έκλεινε τα μάτια μη μπορώντας να δουν τίποτα μπροστά τους.

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Λίγη ώρα μετά, οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρά τα θύματα, έξω από το πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας σβήνοντας φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά φούντωσε σε χρόνο μηδέν, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει» και να τους πνίξει.

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Το αυτοκίνητο των πυροσβεστών

Οι άνδρες προσπάθησαν να φύγουν. Εγκατέλειψαν το όχημά τους ψάχνοντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν στελέχη της Πυροσβεστικής, βασίζοντας την εκτίμησή τους αυτή, στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Η απόσταση που τους χώριζε από τους συναδέλφους τους, δεν ήταν μεγάλη. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει στα δύο μέτρα. Ήταν αδύνατον, τονίζεται, να αντιληφθούν ότι δίπλα τους, δύο συνάδελφοί τους, έδιναν τον ύστατο αγώνα, αυτό για τη σωτηρία τους.

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι και οι δύο άτυχοι πυροσβέστες προσπάθησαν να απομακρυνθούν. «Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε πυροσβέστης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το όχημα τους σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν οι συνάδελφοι τους.

Η ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος λίγη ώρα πριν είχε πιάσει δουλειά στο πλαίσιο του ωραρίου του. Η πρωινή βάρδια 7 το πρωί με 2 το μεσημέρι βρισκόταν ένας εθελοντής, τον οποίο άλλαξε ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης.

Ήταν η δεύτερη χρονιά του ως εποχικός πυροσβέστης ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης ήταν αρκετά χρόνια στο Σώμα.

Οι κηδείες των πυροσβεστών αναμένεται να γίνουν σήμερα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Αυτό που τώρα ερευνάται είναι οι ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Κλιμάκια εξειδικευμένων πυροσβεστών υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών, έχουν αναλάβει να δώσουν απαντήσεις.