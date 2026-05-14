Λαμία: Φωτιά σε αγροτικό αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης

Παρά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, το αγροτικό αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική μηχανική καταστροφή
Πανικός επικράτησε στην πόλη της Λαμίας όταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι (14.05.2026) ένα αγροτικό αυτοκίνητο έπιασε φωτιά.

Το αγροτικό αυτοκίνητο κινούνταν στη νότια πλευρά της πόλης της Λαμίας όταν έπιασε φωτιά στο ύψος της οδού Αθηνών, έξω από το κατάστημα e-shop.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία αντιλήφθηκαν καπνούς και φωτιά να βγαίνουν από τη μηχανή. Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν άμεσα το αγροτικό και προσπάθησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας νερά και έναν πυροσβεστήρα που βρήκαν στο σημείο.

Ωστόσο, τα λάδια που είχαν χυθεί από τη μηχανή δυσχέραναν την κατάσβεση, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα στο όχημα.

Πυροσβέστες περιορίζουν τη φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο έπειτα από επιχείρηση κατάσβεσης. Παρά την άμεση επέμβαση, το αγροτικό υπέστη ολοκληρωτική μηχανική καταστροφή.

Η πυρκαγιά προκάλεσε αναστάτωση στους καταστηματάρχες και στους κατοίκους της περιοχής, ενώ αρκετοί περαστικοί βγήκαν στον δρόμο για να δουν τι συνέβαινε.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

