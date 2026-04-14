Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης άφησε το τσαντάκι με τα σύνεργα της δουλειάς του στο μπαλκόνι

Γκάφα ολκής έκανε διαρρήκτης στη Λάρισα. Ο 31χρονος ξέχασε το τσαντάκι του στη βεράντα του σπιτιού που είχε πάει να διαρρήξει.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026) στη Λάρισα, ο 31χρονος διαρρήκτης προσπάθησε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα σπιτιού.

Δεν τα κατάφερε, αλλά προξένησε ζημιές σε διάφορα αντικείμενα όσο παρέμενε στο μπαλκόνι, όπως καρέκλες και γλάστρες.

Καθώς αποχώρησε άπραγος άφησε στη βεράντα το τσαντάκι του, μέσα στο οποίο, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και τρία ναρκωτικά χάπια.

Τα ευρήματα ήταν αρκετά για να φτάσουν στα ίχνη του οι αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για «απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων».