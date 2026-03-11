Λάρισα: Πρώην βουλευτής λέει ότι ο πατέρας της έπεσε θύμα της σπείρας Ρομά με τις «χρυσές λίρες», «εξαγοράζουν τις ψήφους μας»

Η οικογένεια των Ρομά κατέχει μία έκταση περίπου 100 στρεμμάτων έξω από τη Λάρισα και εκεί έχουν τρία σπίτια, είναι τρεις διαφορετικές οικογένειες και σε ένα από αυτά τα σπίτια είναι το ελικοδρόμιο. Πάρα πολλά super cars, ρολόγια, χρυσά ρολόγια, Rolex, ταξίδια και απίστευτη ζωή για τη σπείρα.

Ταυτόχρονα τα μέλη της σπείρας των Ρομά με τις «χρυσές λίρες» στη Λάρισα έχουν μηδενικά εισοδήματα δηλωμένα, δεν φαίνεται να έχουν κάποια επαγγελματική συγκεκριμένη δραστηριότητα, παρόλα αυτά υπάρχει τεράστια αντίθεση στο πώς ζούσαν και στο πώς έλεγαν ότι ζούσαν.

Την Τετάρτη (11.03.2026) μετά τις απολογίες τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Ρομά κρίθηκαν προφυλακιστέα.

Πρώην βουλευτής υποστηρίζει ότι ο πατέρας της έπεσε θύμα των Ρομά

Θύμα των συγκεκριμένων αδερφών είναι και ο πατέρας μίας πρώην βουλευτού της ΝΔ στη Λάρισα. Ο ίδιος έχει καταγγείλει ότι έχει εξαπατηθεί από τους συγκεκριμένους ρομά και ότι του «έφαγαν» 710.000 ευρώ με ανταλλαγή χρυσές λίρες τις οποίες όπως υποστήριξε δεν είδε ποτέ και ούτε τα λεφτά του πήρε πίσω.

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφ. ΤΑ ΝΕΑ και ΤΟ ΒΗΜΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος μίλησε στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο και έκανε περαιτέρω αποκαλύψεις για το θέμα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «οι συγκεκριμένοι Ρομά υποστήριξαν τώρα στο δικαστήριο, αλλά το έχουν αναφέρει και από το 2015, στις αρχές του 2015 λοιπόν γίνεται η καταγγελία από τον πατέρα της κοπέλας – είναι μια δικογραφία που υπάρχει στην Αστυνομία της Λάρισας και ερευνήθηκε. Τότε λοιπόν η οικογένεια αυτή των ρομά, των ηγετικών στελεχών των Ρομά, πηγαίνει και λέει ότι “αυτά τα 700 χιλιάρικα δεν είναι χρήματα για ανταλλαγή με λίρες, προσπάθεια εξαπάτησης, αλλά είναι χρήματα που μας έδωσε συνειδητά ο συγγενής της βουλευτού προκειμένου να μας εξαγοράσει τις ψήφους μας”. Είναι κάτι που το είπαν και τώρα στα πλαίσια της έρευνας».

Και συνέχισε: «Ερευνήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, από τις δικαστικές αρχές της Λάρισας αυτό το μεσοδιάστημα. Δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα αν στέκει αυτό ή δεν στέκει. Θα έχουν καλέσουν μάλιστα να καταθέσουν τώρα οι συγγενείς της βουλευτού, είναι δηλαδή σε μία εκκρεμότητα. Όμως οι αστυνομικοί λένε ότι είναι μικρές οι πιθανότητες να στέκεται κάτι τέτοιο, διότι αυτή την απάτη με τις λίρες που ο άνθρωπος αυτός έσπευσε να καταγγείλει το 2025 στις Αρχές, φαίνεται έχει επαναληφθεί 7-8 φορές. Έχει ξαναγίνει η ίδια απάτη με τις λίρες, η αστυνομία υποστηρίζει ότι έχει βρει απάτη με λίρες στη Λαμία, στα Γιάννενα και στη Λάρισα, με θύματα κυρίως γιατρούς και τα προηγούμενα χρόνια όπου πάλι είχαν μείνει στο απυρόβλητο, δεν είχαν προφυλακιστεί και συνέχιζαν την ίδια απάτη».

«Εξαγοράζουν τις ψήφους μας», λένε οι Ρομά

«Αναφέρουν λοιπόν ότι «εμείς με τα 700.000 ευρώ μας τα έδωσαν προκειμένου να εξαγοράσουμε ψήφους». Θεωρούν ότι οι ψήφοι που ήταν να εξασφαλίσουν άλλον Ρομά οι συγκεκριμένοι, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 100-200 άτομα. Η συγκεκριμένη βουλευτής εξελέγη το 2019 γενικότερα, έπαιρνε 15-17.000 ψήφους στην περιοχή αυτή. Είναι λίγο δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δίνει 700.000 ευρώ, 700.000 ευρώ μόνο για 50-100 ψήφους όταν είναι μεγαλύτερο το κύριο ποσό», συμπλήρωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Αυτού του είδους τα σπίτια σε μικρότερη έκταση έχουν βρεθεί και σε συμμορίες των δυτικών προαστίων που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν.

Αυτά τα σαλόνια τύπου «Βερσαλλιών», αυτή η πολυτέλεια, αυτές οι πισίνες ή οτιδήποτε άλλο έχουν εντοπιστεί από τη δεκαετία του 2010, 2015, 2017 σε δικογραφίες που έχουν γίνει, βρίσκουν τέτοιου είδους σπίτια με λεφτά που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Γίνεται έρευνα για τα ξεπλύματα χρήματος από τις συγκεκριμένες μέλη συμμοριών.