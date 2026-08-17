Λάρισα: Σε ύφεση η πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα το πρωί της Δευτέρας (16/8/2026) μετά την φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του κοντά στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθηνών.

Η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες ήταν ολονύκτια, ενώ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης σε σημεία του εργοστασίου στη Λάρισα.

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Σύμφωνα με το larissanet.gr, σήμερα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα και 7 βοηθητικά οχήματα.

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος είναι ενδεικτική της σφοδρότητας της πυρκαγιάς. Τμήματα της εγκατάστασης έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με καμένα υλικά, παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές και εμφανή τα σημάδια από τη φωτιά που για ώρες έκαιγε ανεξέλεγκτα στον του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, σχεδόν το ένα τέταρτο της βιομηχανικής εγκατάστασης έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά, ενώ το ακριβές μέγεθος των ζημιών αναμένεται να αποτιμηθεί μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και των απαραίτητων ελέγχων.

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Το εργοστάσιο μετά τη φωτιά στη Λάρισα / Φωτο onlarissa.gr

Φωτο onlarissa.gr

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις ρίψεις νερού και τους ελέγχους σε επιμέρους σημεία της εγκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μικρές εστίες και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Φωτο onlarissa.gr

Υπενθυμίζεται ότι το εργοστάσιο δεν λειτουργούσε την ώρα που ξέσπασε η φωτιά το βράδυ της Κυριακής (16/8/2026), καθώς είχε διακόψει τη λειτουργία του από την Παρασκευή 14 Αυγούστου λόγω του Δεκαπενταύγουστου.