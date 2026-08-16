Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα – Ήχησε το 112 λόγω των μαύρων καπνών

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λάρισα αργά το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου, μετά από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα, έχουν έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης υπό τον φόβο των ανέμων που πνέουν.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λάρισας.

Στις 21:05, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών.

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Στο μήνυμα που εστάλη στις 21:05 αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».