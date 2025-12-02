Λασίθι: Στη φυλακή οδηγός που συνελήφθη μεθυσμένος για δεύτερη φορά – Μία από τις πρώτες εφαρμογές του νέου ΚΟΚ

Στη φυλακή οδηγήθηκε 49χρονος οδηγός από το Λασίθι. Συνελήφθη για δεύτερη φορά να οδηγεί μεθυσμένος, εφαρμόζοντας μία από τις πρώτες πανελλαδικά αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον οδηγό από το Λασίθι – 24 μήνες φυλάκισης, αλλά μάλλον θα εκτίσει τους μισούς – εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηροποίησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 49χρονος από την περιοχή του Βραχασίου Λασιθίου, παρά το γεγονός ότι το δίπλωμά του είχε ήδη αφαιρεθεί λόγω της ίδιας παράβασης, παρέμεινε αμετανόητος και συνέχισε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα.

Μέχρι που εντοπίστηκε να οδηγεί ξανά υπό την επήρεια αλκοόλ!

Είναι μία από τις πρώτες ποινές με τον νέο ΚΟΚ πανελλαδικά, επιχειρώντας έτσι να μπει ένα «φρένο» στη μάστιγα των τροχαίων.