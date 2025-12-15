Συμβαίνει τώρα:
Λευκάδα: 2χρονος έπεσε σε βόθρο – Η «χειρουργική» επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του

Το παιδί ανασύρθηκε σώο από τη δεξαμενή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
Πυροσβεστες
Η επιχείρηση της πυροσβεστικής / X

Μία ιδιαίτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησαν πυροσβέστες στη Λευκάδα όταν ένα αγοράκι περίπου δύο χρόνων έπεσε σε δεξαμενή με λύματα σπιτιού.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Νικιάνας στη Λευκάδα με το παιδάκι να έχει πέσει μέσα σε τρύπα δεξαμενής με λύματα.

Η παρέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και σωτήρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα λύματα μέσα στον βόθρο ήταν γύρω στους 40 πόντους και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Οι πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν μία μικρή τρύπα στο τσιμέντο της επιφάνειας και κατάφεραν να το προσεγγίσουν στην επιφάνεια αφού το βάθος ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο.

Στην επιχείρηση διάσωσης έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση από το Πυροσβεστικό Σώμα

Σώο ανασύρθηκε παιδί, από σηπτική δεξαμενή και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν.

 

Το παιδί ανασύρθηκε σώο μετά την επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

