Λήξη συναγερμού για πιθανή φωτιά στον Πύργο Αθηνών – Εκκενώθηκε το κτίριο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (09.09.2025) όταν για πιθανή φωτιά στον Πύργο Αθηνών.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο συναγερμός στον Πύργο Αθηνών ήχησε λίγο μετά τις 15:00 και εκκενώθηκαν τα κτίρια, λόγω πιθανής φωτιάς στο μηχανοστάσιο.

Η ανταπόκριση της πυροσβεστικής ήταν άμεση – επί τόπου βρέθηκαν 3 υδροφόρα οχήματα και δυνάμεις της Ελληνικής αστυνομίας.

Πληροφορίες σημειώνουν ότι το πρόβλημα προέκυψε από βραχυκύκλωμα στο μηχανοστάσιο.

Λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από ενδελεχή έρευνα, δεν εντοπίστηκε εστία φωτιάς και οι δυνάμεις άμεσης επέμβασης αποχώρησαν.