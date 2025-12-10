Λίμνη Μόρνου: Νέες αποκαρδιωτικές φωτογραφίες – Παρά τις καταιγίδες παραμένει σε ιστορικά χαμηλά το απόθεμα νερού

Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες από τη λίμνη του Μόρνου που προμηθεύει όλη την Αττική με νερό. Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα, το πρόβλημα με την λειψυδρία δεν έχει λυθεί με τι αρχές να αναλύουν εκτενώς όλα τα σενάρια και τις λύσεις ώστε να μην ξεμείνουν σπίτια και επιχειρήσεις από το πιο πολύτιμο αγαθό.

Θα περίμενε κανείς πως η πρόσφατη κακοκαιρία Byron που έπληξε την Αττική -προκάλεσε πλημμύρες από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε-, θα έδινε μεγάλη βοήθεια στην λίμνη Μόρνου που διανύει μία από τις χειρότερες ξηρασίες που έχει «δει» ποτέ. Η λειψυδρία συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της ενώ το χωριό Κάλιο που για δεκαετίες ήταν βυθισμένο κάτω από τη λίμνη, συνεχίζει να αναδύεται.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν την 5η Δεκεμβρίου 2025 από τον Αντώνη Νικολόπουλο για την Eurokinissi.

Η στάθμη του νερού παραμένει ανησυχητικά χαμηλή αν και υπήρξε αύξηση των κυβικών νερού (σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες) από τις πρόσφατες καταιγίδες.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή μία ημέρα πριν σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Μόρνος είχε 173.557.000 κυβικά νερού σε απόθεμα.

Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε σταδιακή αύξηση, φτάνοντας την Τρίτη τα 187.363.000 m3.

Παρά την άνοδο της στάθμης του νερού, το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι ακόμη εδώ.

Σκεφτείτε πως το ασφαλές επίπεδο του αποθέματος νερού είναι από 450 έως 500 εκατ. κυβικά μέτρα. Στην περίπτωση που το απόθεμα πέσει κάτω από 350 εκατ. κυβικά μέτρα, τότε η λίμνη μπαίνει σε «ζώνη κινδύνου».

Από την περίοδο 2.12.2025 έως και τις 09.12.2025 (πριν από την κακοκαιρία Byron και μετά), και στους 4 βασικούς «κουμπαράδες» νερού της Αττικής, Εύηνος, Μαραθώνας, Μόρνος και Υλική υπήρξε αύξηση του αποθέματος νερού χωρίς όμως να δίνει ουσιαστική λύση για την λειψυδρία στην περιφέρεια που αναμένεται να προχωρήσει σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.