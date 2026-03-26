Λήμνος: Νεκρός 67χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Μούδρου

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο ο οδηγός να αντιμετώπισε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας
Σοκ προκάλεσε ένα τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε ξαφνικά στη θάλασσα μπροστά στα μάτια περαστικών.

Ο 67χρονος οδηγός στη Λήμνο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το λιμάνι από άνδρες του Λιμενικού, που έφτασαν άμεσα στο σημείο για να βοηθήσουν, όμως δυστυχώς ήταν αργά και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στιγμές έντονης αγωνίας, λέγοντας πως φώναζαν στον οδηγό, αλλά εκείνος δεν αντέδρασε καθόλου. Το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του και κατέληξε στη θάλασσα, χωρίς να γίνει καμία προσπάθεια να το αποφύγει, σύμφωνα με limnosreport.gr.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο ο οδηγός να αντιμετώπισε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

