Λιοσίων: «Η κόλαση είναι τίποτα μπροστά σε αυτή που αντιμετωπίζουμε», λέει ο πατέρας της 16χρονης που παρασύρθηκε από τον Σουδανό

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει το τροχαίο με την παράσυρση 16χρονης κοπέλας στη Λιοσίων από μηχανή που οδηγούσε ένας ανήλικος Σουδανός, ο οποίος, μαζί με τον συνοδηγό την εγκατέλειψαν.

Σε βάρος του κατηγορούμενου για το τροχαίο στη Λιοσίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα: επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον 16χρονο οδηγό, ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων καλούνται να απολογηθούν και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι εμφανίστηκαν χθες στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ανάμεσά τους είναι και ο συνεπιβάτης της μηχανής, που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για εγκατάλειψη μετά το τροχαίο και σε βαθμό πλημμελήματος για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η απολογία του 16χρονου και του συνεπιβάτη έχει οριστεί για την Πέμπτη (23/4/2026), ενώ οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι είναι μια 20χρονη, ιδιοκτήτρια του σκούτερ, και ένας συνομήλικός της που δήλωσε ως διαχειριστής του οχήματος. Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά μια 16χρονη, με κακώσεις σε κεφάλι και σώμα, καθώς και ρήξη σπλήνας. Οι δύο αυτοί κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 16χρονης

Ο πατέρας της 16χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, μίλησε αποκλειστικά στο «Live News» και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας της.

«Διασωληνωμένη είναι μέσα. Ακόμα δεν έχουμε αποσωληνωθεί. Αν δεν περάσουν 48 ώρες και βλέπουμε. Είναι πολυτραυματίας. Έχει χτυπήσει εγκέφαλο, γνάθο, κλείδα δεξιού χεριού. Έχει χτυπήσει τον έναν νεφρό. Της έχουν αφαιρέσει την σπλήνα στο χειρουργείο. Περνάμε άσχημα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε. Μιλάμε για έναν 16χρονο που δεν είχε δίπλωμα. Η παραβατικότητα, της παραβατικότητας. Η κόλαση που λέει η χριστιανοσύνη μας, είναι τίποτα μπροστά στην κόλαση που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα έξω», είπε.

Από την άλλη, η μητέρα του συνεπιβάτη του 16χρονου σημειώνει:

«Το δικό μου το παιδί ήταν συνοδηγός, δεν ξέρω τον άλλον. Εγώ σκέφτομαι σαν μάνα. Δεν ξέρω. Αλλά σε τέτοια κατάσταση πανικοβληθήκαν. Γιατί σαν μάνα δεν νομίζω να αφήνανε τη μικρή εκεί. Το ξέρω το παιδί μου αλλά σε αυτήν την κατάσταση νομίζω γι’ αυτό το πράγμα έφυγε. Αλλιώς… Μόνος του πήγε στην Αστυνομία. Ελπίζω να γίνει καλά η μικρή. Εύχομαι σαν μάνα».

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο στην οδό Λιοσίων το περασμένο Σάββατο (18/4/2026), προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα από θυρίδα αποστολής που είχε παραγγείλει. Τότε, μια μηχανή διέσχισε τον δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρξει παράσυρση και σοβαρός τραυματισμός της 16χρονης, ενώ οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή, με το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης να συγκλονίζει.

Ο 16χρονος, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και παρά το νεαρό της ηλικίας του ήταν ήδη παλιός γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και ασέλγειας.