Λιοσίων: Σοκαριστικό βίντεο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης

Η 16χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη στην Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026).

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Star από την στιγμή της παράσυρσης, το κορίτσι προσπαθούσε να διασχίσει την Λιοσίων, όταν ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες και ιλιγγιώδη ταχύτητα, την χτύπησε και την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται σε πλάνα, η 16χρονη ελέγχει και από τις δύο πλευρές πριν περάσει απέναντι. Την στιγμή που κοιτάζει από τα δεξιά της, το μηχανάκι εμφανίζεται με ανεπτυγμένη ταχύτητα από τα αριστερά και παρασέρνει την ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτόπτης μάρτυρας τράβηξε το βίντεο από το σημείο, το παρέδωσε στις αρχές και έδωσε κατάθεση, ενώ βοήθησε την ανήλικη και ήταν αυτός που κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Η αστυνομία εξετάζει το βίντεο ενώ έχει στα χέρια της και τον αριθμό της πινακίδας της μηχανής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο.

Ο οδηγός καθώς και ο συνεπιβάτης, έπεσαν από το όχημα μετά την παράσυρση και στη συνέχεια ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν την 16χρονη στο σημείο του τροχαίου. Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.

