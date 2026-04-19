Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για το σοκαριστικό τροχαίο με την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης

Στη σύλληψη τριών ατόμων για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026) στην οδό Λιοσίων και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό μιας 16χρονης προχώρησε η αστυνομία.

Το τροχαίο στη Λιοσίων είναι σοκαριστικό, καθώς μια μοτοσικλέτα παρέσυρε και χτύπησε την 16χρον, το σώμα της εκτοξεύτηκε, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το θύμα.

Έχουν συλληφθεί ο οδηγός και ο συνοδηγός της μηχανής, όπως και η ιδιοκτήτρια του δίκυκλου. Οι Αρχές κατάφεραν να βρουν την πινακίδα της μοτοσικλέτας μέσα από τα βίντεο καταστημάτων της περιοχής,

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη.

Ο οδηγός καθώς και ο συνεπιβάτης, έπεσαν από το όχημα μετά την παράσυρση και στη συνέχεια ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν την 16χρονη στο σημείο του τροχαίου. Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.