Λιβύη: «Ευχαριστούμε που κρατάτε τον Χάφταρ ασφαλή»! Οι αναρτήσεις του LNA για την Ελλάδα

Ο στρατάρχης Χάφταρ έφτασε το βράδυ της Πέμπτης (16.01.2020) αιφνιδιαστικά στην Αθήνα και μέσα στην ημέρα θα συναντήσει, στο υπουργείο Εξωτερικών, τον Έλληνα υπουργό Νίκο Δένδια, ο οποίος τον υποδέχτηκε χθες βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα.

Ο Χάφταρ θα συναντήσει, στις 13:00 και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο γραφείο του στη Βουλή (σ.σ. ο στρατάρχης δεν είναι αρχηγός κράτους και άρα η συνάντηση δεν θα γίνει το Μαξίμου).

Με σειρά αναρτήσεων στη σελίδα του στο twitter, ο M.LNA, που στηρίζει τον Χάφταρ και τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό του οποίου ηγείται, ευχαριστεί την Ελλάδα που τον κρατά ασφαλή.

Μάλιστα, σε μια από τις αναρτήσεις, η φωτογραφία του Χάφταρ έχει μπει μπροστά από την ελληνική σημαία.

Υπάρχουν επίσης εικόνες από τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Σύνταγμα, όπου μένει ο Χάφταρ αλλά και από την άτυπη πρώτη του συνάντηση με τον Νίκο Δένδια. Η επίσκεψη Χάφταρ στην Αθήνα, μάλιστα, χαρακτηρίζεται ιστορική.

«Στάσου δίπλα μου σήμερα, την ώρα της ανάγκης μου και θα σταθώ δίπλα σου για πάντα» γράφει ένα από τα tweets, που συνοδεύονται από τα hastags #LNA #Libya #HoR #Egypt #Greece.

