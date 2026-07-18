Λορέντζο Καριέρε: Ο συγκινητικός επικήδειος του γιου του – «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, το πρωί του Σαββάτου (18-07-2026) στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές, ο επικήδειος που εκφώνησε ο ένας εκ των δύο γιων του. Ο Ρομπέρτο Καριέρε αποτύπωσε μέσα σε λίγες λέξεις τον πόνο και τη συντριβή του για την απώλεια του πατέρα του.

«Μπαμπά μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε μεταξύ άλλων στον επικήδειο ο γιος του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος σε όλη τη διάρκειας της νεκρώσιμης ακολουθίας καθόταν πλάι στη μητέρα του, Έλενα Κατραβά και στον αδερφό του, Αλεσάντρο.

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Η Έλενα Κατραβά, φανερά αδυνατισμένη και καταβεβλημένη, μιλούσε με όλο τον κόσμο και έπεφτε στην αγκαλιά όλων των φίλων που πήγαν για να τη συλλυπηθούν. Στήριξε τον σύζυγό της, στην πιο δύσκολη μάχη που έδωσε το τελευταίο διάστημα. Στάθηκε βράχος δίπλα του και προσευχόταν για ένα θαύμα. Ο Λορέντζο Καριέρε πάλεψε αλλά από κάποιο σημείο και μετά, η μάχη του έγινε άνιση.

Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της Ματούλας, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα και η Έλενα Κατραβά βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Όπως έγραψε ο κουμπάρος τους, η ίδια είχε συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες. Ένα 24ωρο πριν ο σύζυγός της αφήσει την τελευταία πνοή του, εκείνη του είχε πει πως απαιτείται «ένα θαύμα» για να βγει νικητής.

Στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ήταν στενοί συγγενείς και φίλοι του. Άνθρωποι που τον έζησαν επί σειρά ετών και έχουν μόνο καλά να θυμούνται για την ποιότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε καταγωγή από την Ιταλία, λόγω του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε, με τον οποίο η Ματούλα γνωρίστηκε στο Λονδίνο. Ο γνωστός μουσικός έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» πριν πολλά χρόνια, με παρουσιαστή τον Μίλτο Μακρίδη. Ήταν ο «κουλ» του επιτυχημένου ριάλιτι του Mega που ξεκίνησε το 2002. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μοντέλο ενώ μετά το Bar, με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», που τότε έκανε αρκετά μεγάλη επιτυχία την χρυσή δεκαετία του 2000.