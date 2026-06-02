Όσα κατέθεσε ο 27χρονος για τις απάτες με τις ψεύτικες αγγελίες για ενοικίαση διαμερισμάτων: «Είμαι εθισμένος στον τζόγο»

Η δράση του 27χρονου προγραμματιστή που μέσω ψεύτικων αγγελιών, «νοίκιαζε» διαμερίσματα, εισέπραττε τις προκαταβολές και εξαπατούσε τους ανυποψίαστους ενοικιαστές, αποκαλύπτεται από την απολογία του που παρουσιάζει το newsit.gr. Ο νεαρός «αετονύχης» στις εξηγήσεις που έδωσε στις αρχές υποστηρίζει πως δεν είναι αυτός που έκανε τις απάτες, τον έχουν μπλέξει κυκλώματα και ό,τι έκανε, το έκανε γιατί είναι εθισμένος στο τζόγο, μια νέα εκδοχή που αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νεότερες εξελίξεις, ο Εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση με τις απάτες δεκάδων πολιτών, καλεί εκ νέου για κατάθεση τον 27χρονο καθώς τουλάχιστον πέντε ακόμη πρόσωπα προσέφυγαν στις αρχές και δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύματα του νεαρού νοικιάζοντας διαμερίσματα μέσω των ψεύτικων αγγελιών.

Σύμφωνα με την απολογία που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ξεδιπλώνει το κόλπο που έκανε με τα διαμερίσματα για να παίρνει τα χρήματα των ανυποψίαστων ενοικιαστών ενώ δηλώνει ότι είναι εθισμένος στον τζόγο και συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

«Είμαι προγραμματιστής και εργάζομαι σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα έρχομαι κάποιες φορές γιατί έχω τη δυνατότητα να εργάζομαι εξ’ αποστάσεως. Δεν έχω μόνιμη κατοικία στην Αθήνα και όταν έρχομαι διαμένω σε Airbnb ή ξενοδοχεία. Στις 11 Μαΐου πράγματι, νοίκιασα το διαμέρισμα στην οδό Ανακρέοντος, όχι με τα στοιχεία μου, αλλά με τα στοιχεία Γιάννης Θ. Δεν αφαίρεσα την τηλεόραση, αλλά την τοποθέτησα κάτω από το κρεβάτι. Την έβαλα εκεί για να φαίνεται ότι το διαμέρισμα μπορεί να ενοικιαστεί με μακροχρόνια μίσθωση. Για αυτό το διαμέρισμα δεν έλαβα χρήματα από κανέναν.

«Στις 29 Ιουλίου του 2025 εκμίσθωσα το διαμέρισμα στην οδό Δαμάρεως με τα στοιχεία S.Α. Και σε αυτό άφησα τις τηλεοράσεις κάτω από το κρεβάτι. Τις ηλεκτρικές συσκευές, τις έβαλα σε μία σακούλα και τις άφησα έξω από το διαμέρισμα. Δεν ξέρω αν τις πήρε κάποιος ενώ τα κλινοσκεπάσματα, τα πέταξα για να φαίνεται ότι το διαμέρισμα διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση και να μπορώ να το νοικιάσω. Αυτό το διαμέρισμα, πράγματι το νοίκιασα σε κάποια άτομα και τα χρήματα τα κατέβαλαν σε λογαριασμό που είχα ανοίξει μετά με τα στοιχεία S.Α. Κάποια από αυτά τα χρήματα, τα πήρα και τα έπαιξα σε στοιχηματικό site, ενώ τα υπόλοιπα δεν ξέρω πού πήγαν. Ίσως να τα διαχειρίστηκε ο πραγματικός δικαιούχος, ο κύριος Α., ο οποίος ήξερε ότι είχαν ανοίξει τον λογαριασμό», ανέφερε αρχικά.

«Του το είχα πει όταν είχαμε συναντηθεί και να τον προσλάβω δήθεν για εργασία. Στις 7 Αυγούστου του 2025, πράγματι νοίκιασα το διαμέρισμα στην οδό Μικράς Ασίας. Δεν θυμάμαι αν το έκλεισα με τα στοιχεία μου ή με τα στοιχεία Γ.Κ. Και εκεί τις τηλεοράσεις, τις έβαλα κάτω από το κρεβάτι, τα χαλιά και την πολυθρόνα τα κατέβασα στο υπόγειο και τα κλινοσκεπάσματα τα πέταξα. Καναπέ δεν μετακίνησα, δεν μπορούσα άλλωστε. Το διαμέρισμα, το έδειξα σε 10 άτομα με τους οποίους σύναψα συμβάσεις και αυτοί κατέβαλλαν τα χρήματα στον λογαριασμό που είχα ανοίξει στο όνομα S.A. Αλλά σε αυτόν τον λογαριασμό, δεν είχα τη διαχείριση εγώ, αλλά την είχε ο ίδιος ο Α., αποκλειστικά.

«Στην ερώτησή σας, αν είχαμε συμφωνήσει με τον Α. να εξαπατούμε τον κόσμο, σας απαντώ “όχι, δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο”. Στην ερώτησή σας γιατί τότε τα χρήματα κατέληγαν στον λογαριασμό που διατηρούσε ο Α, σας απαντώ ότι δεν είναι ξεκάθαρο γιατί κατέληγαν εκεί. Στις 30 Οκτωβρίου του 2025 πράγματι, εκμίσθωσα το διαμέρισμα στην οδό Μικράς Ασίας με τα στοιχεία Σ. Την τηλεόραση, την έβαλα κάτω από το κρεβάτι και τα υπόλοιπα πράγματα τα έβαλα σε κούτες. Δεν θυμάμαι σε πόσους το έδειξα, ήταν διψήφιο νούμερο. Τα χρήματα τα έβαζαν στον οργανισμό του κυρίου Σ. Στο λογαριασμό αυτό είχε μόνο πρόσβαση ο Σ.

Στην ερώτησή σας αν είχαμε συμφωνήσει με τον Σ., να εξαπατούμε τον κόσμο, σας απαντώ ότι όχι δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Στην ερώτηση σας, τότε γιατί τα χρήματα κατέληγαν στο λογαριασμό του κυρίου Σ, σας απαντώ ότι δεν είναι ξεκάθαρο γιατί κατέληγαν εκεί. Στις 2 Δεκεμβρίου του 2025, πράγματι νοίκιασα το διαμέρισμα στην οδό Ορφέως, στο όνομα Κ.Τ. και εδώ την τηλεόραση την έβαλα κάτω από το κρεβάτι και τα υπόλοιπα πράγματα σε κούτες. Χρήματα δεν υπήρχαν και κάμερα καταγραφής δεν υπήρχε στο διαμέρισμα. Το έδειξε σε 20 περίπου άτομα. Σε αυτά, εμφανιζόμουν ως Γ.Μ. Τα χρήματα τα κατέθετα σε λογαριασμό Ν.Γ αλλά δεν τον διαχειριζόμουν εγώ. Αυτός ο λογαριασμός προϋπήρχε σε ένα μισθωτήριο που είχε συνάψει ο κύριος Μ., και υπήρχε στο taxisnet και έβγαινε αυτόματα στο σύστημα», πρόσθεσε.

«Και το διαμέρισμα στην οδό Μιχαλακοπούλου το είχα εκμίσθωσει εγώ, αλλά δεν θυμάμαι τα στοιχεία. Το έδειχνα στους υποψήφιους ενοικιαστές προσποιούμενος τον κύριο Σ., και τα χρήματα καταβάλλονταν στον λογαριασμό με τα στοιχεία του. Δεν είχα εγώ τη διαχείριση του συγκεκριμένου λογαριασμού αλλά ο ίδιος ο Σ.

Το διαμέρισμα στην οδό Σεβαστείας, το είχα εκμίσθωσει και το έδειχνα στους υποψήφιους ενοικιαστές με το όνομα Σ. Τα χρήματα καταβάλλονταν στο λογαριασμό με τα στοιχεία του Σ., και εγώ δεν είχα εγώ πρόσβαση σε αυτό τον λογαριασμό. Το διαμέρισμα στην οδό Θεσσαλονίκης το νοίκιασα και το παρουσίασα τους υποψηφίους αγοραστές με το όνομα Γ.Κ. Τα χρήματα πήγαιναν στο λογαριασμό που εγώ δεν είχα πρόσβαση.

Το διαμέρισμα στην οδό Γυθείου, το νοίκιασα ως Κ.Π και σε αυτό εμφανιζόμουν στους υποψήφιους ενοικιαστές ως Δ.Μ. Και εδώ τα χρήματα πήγαιναν σε λογαριασμό που εγώ δεν είχα πρόσβαση. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να με συλλάβουν, τους είπα ότι με λένε Θανάση και αυτοί κατάλαβαν τους είπα “Θανάς”. Ουδέποτε έσπρωξα τους αστυνομικούς, αντιθέτως αυτοί με ακινητοποίησαν αμέσως. Είμαι εθισμένος στο τζόγο. Όλο αυτό μου έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση και παρακολουθώ προγράμματα απεξάρτησης», κατέληξε.

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του 27χρονου, Ευάγγελος Τρουμπετάρης επισημαίνει στο newsit.gr πως «Ο εντολέας μου αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες».

Προσθέτει: «Θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ο ίδιος να έχει πέσει θύμα αξιόποινων πράξεων από έτερα πρόσωπα. Η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα καταδείξει ότι η συμμετοχή του στα υπό εξέταση περιστατικά ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη ή ακόμη και ανύπαρκτη».