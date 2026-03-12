Λουτράκι: Στο νοσοκομείο 20χρονος που δέχτηκε επίθεση με νυστέρι από παρέα ατόμων – Έχει μαχαιριές σε σώμα και πρόσωπο

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του 17χρονου Αλέξη με μαχαίρι στο Λουτράκι ένα νέο περιστατικό βίας συγκλονίζει και πάλι την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, περίπου στις 7 το πρωί σήμερα (12/3/2026), ένας 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, αφού είχε μαχαιρώματα σε όλο του το σώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα ο νεαρός φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση από παρέα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής. Ο 20χρονος είχε πολλές μαχαιριές από νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ είχε και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.