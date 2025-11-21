Λουτράκι: «Ζωγράφιζαν σταυρούς και αγίους όλη την ώρα» λέει γονιός για τη δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε

«Ζωγράφιζαν σταυρούς, αγίους και εκκλησίες όλη την ώρα, τα παιδιά παραπονιόντουσαν ότι έκαναν θρησκευτικά και όχι εικαστικά» λέει γονέας για την εικαστικό που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή δημοτικού σχολείου για θώπευσε στο Λουτράκι.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η καταγγελία που έκανε εκπαιδευτικός δημοτικού σχολείου στο Λουτράκι ότι μαθητής Α’ δημοτικού την έπιασε με άσεμνο τρόπο. Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου την ώρα των εικαστικών, το μάθημα το οποίο διδάσκει η συγκεκριμένη δασκάλα. Τότε η εκπαιδευτικός είχε βάλει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού να χρωματίσουν μια ζωγραφιά, ένα παιδάκι που τελείωσε την εργασία του πήγε να την δείξει στην δασκάλα του και εκεί, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η ίδια, την θώπευσε.

Ο Δημήτρης Ντιρμέρης, πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας μιλώντας στο newsit.gr περιέγραψε το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτήματα. «Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο στο Λουτράκι, στις 4 Νοεμβρίου, όταν είχε πάει να κάνει μάθημα στην Α’ Δημοτικού. Εκεί ζήτησε από τα παιδιά να κάνουν μια ζωγραφιά. Το παιδί, για το οποίο έχει γίνει αναφορά, πήγε να της δώσει τη ζωγραφιά του και, όπως αναφέρεται, την ακούμπησε στο στήθος. Η εκπαιδευτικός θεώρησε ότι πρόκειται για κάτι πιο επιλήψιμο και ότι ήταν σκόπιμο, θεωρώντας το μια μορφή θωπείας. Πήγε στον διευθυντή του σχολείου για να αναφέρει το περιστατικό. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας της είπε ότι αυτό “δεν μπορεί να συμβαίνει” και ότι μπορεί να έγινε κάτι άλλο, ενδεχομένως από λάθος, και η κουβέντα έληξε εκεί».

Η εικαστικός όμως φαίνεται πως ήθελε να φτάσει το περιστατικό στην αστυνομία όπου και πήγε να κάνει καταγγελία για τον συγκεκριμένο μαθητή: «Μετά από τρεις μέρες, η δασκάλα πήγε στην αστυνομία για να κάνει την αναφορά. Δεν έχει κάνει μήνυση, γιατί ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί να κάνει μήνυση σε παιδί κάτω των 8 ετών. Είχε την πρόθεση, αλλά δεν μπορούσε. Η αστυνομία κάλεσε τους γονείς και τους ενημέρωσε για το γεγονός. Στη συνέχεια, οι γονείς ήρθαν στο γραφείο μου και έκαναν αναφορά για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό» αναφέρει ο κ. Ντιρμέρης. Οι γονείς του παιδιού σοκαρισμένοι από το όσα άκουσαν έκαναν αναφορά για την συγκεκριμένη δασκάλα, ωστόσο δεν προχώρησαν σε μήνυση.

Άμεση ήταν η ανταπόκριση τόσο του σχολείου όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μετακίνησε την συγκεκριμένη δασκάλα σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. «Η δασκάλα έχει μετακινηθεί από το συγκεκριμένο σχολείο σε άλλο, όπως ορίζει ο νόμος, ώστε να μην βρίσκεται κοντά στο παιδί. Δεν μπορεί ακόμη να τεθεί σε αργία – πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η έρευνα και στη συνέχεια να πάει σε πειθαρχικό, το οποίο θα αποφασίσει τι θα γίνει. Εμείς οφείλουμε να την μετακινήσουμε σε άλλο σχολείο και να αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας» λέει μιλώντας στο newsit.gr o διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνά με πληροφορίες που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr η συγκεκριμένη δασκάλα ήταν βαθιά θρησκευόμενη και έβαζε όλη την ώρα τα παιδιά να ζωγραφίζουν εικόνες αγίων και εκκλησίες. «Είχα αντιληφθεί κάποια πράγματα για την συγκεκριμένη δασκάλα και είχα κάνει παράπονα. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός ήταν εικαστικός, όμως τα παιδιά παραπονιούνταν ότι δεν έκαναν εικαστικά, αλλά θρησκευτικά. Ζωγράφιζαν σταυρούς, αγίους και τέτοια όλη την ώρα. Είχα κάνει παρατήρηση τόσο στην ίδια όσο και στον διευθυντή του σχολείου και η απάντησή του ήταν ότι “δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι”. Θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερος έλεγχος για το ποιος διδάσκει στα σχολεία. Ήταν πολύ κλειστός άνθρωπος και δεν είχε πολλές επαφές μαζί μας» λέει πατέρας μαθητή του συγκεκριμένου σχολείου.