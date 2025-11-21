Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

Εκνευρισμό και αγανάκτηση προκαλεί η είδηση ότι μια δασκάλα Α’ Δημοτικού σε σχολείο του Λουτρακίου κατηγόρησε, κάνοντας μάλιστα επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, ότι ένα παιδί μόλις 6 ετών την θώπευσε.

Το πρωτοφανές περιστατικό με την δασκάλα έχει θορυβήσει το Λουτράκι, καθώς όπως έγινε γνωστό η δασκάλα μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο και διδάσκει κανονικά μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ.

Μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή Buongiorno στο Mega λέγοντας πως: «Η δασκάλα αυτή ένα πρωί δήλωσε ότι ενώ έκανε μάθημα ένας μαθητής, ένα αγόρι στο τμήμα της Α ‘ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν.

Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση».

«Παρόλ’αυτα αυτή επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε «όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου» σημείωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πως όλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν λέγοντάς της πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες: «Αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Η μητέρα ήταν πολύ σοκαρισμένη και έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να κάνει μήνυση γιατί την ξεπερνούσε».