Λούτσα: Γόνος της γνωστής οικογένειας με τη σοκολατοποιία «Leonidas» o 24χρονος που έχασε τη ζωή του

Μία οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος όταν ένας 29χρονος, που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με μαρτυρίες, προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα όταν έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στη Λούτσα με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και η 21χρονη κοπέλα του να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πατέρας του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για το τραγικό περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί, επειδή έλειπα, ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδερφός μου και με πήρε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν με είχε ειδοποιήσει κανένας γιατί όλα τα άτομα είναι χτυπημένα. Η κοπέλα του κινδυνεύει, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθε», είπε αρχικά ο πατέρας.

Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του πήρε εξιτήριο, είναι σε χάλια κατάσταση, και η κόρη του το ίδιο, δεν μπορεί να κουνηθεί.

«Ψυχολογικά είναι όλοι χάλια. Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Ο Σωτηράκης, έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, ήταν στο Βέλγιο», είπε ο πατέρας του 24χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έμαθα τίποτα, ένας έπεσε πάνω στα παιδιά μου», ανέφερε σχετικά με το τι ξέρει για το περιστατικό που έκοψε ξαφνικά το νήμα της ζωής για τον γιο του.

Όσον αφορά αν η οικογένεια του 29χρονου θύτη, και αν επικοινώνησαν να ζητήσουν συγγνώμη, ανέφερε: «Ποιος να πάρει; Ποιος να πάρει; Και ψάχτε να βρείτε τι οικογένεια είμαστε. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Η γιαγιά του είχε κάνει δωρεές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Ο 24χρονος είναι γόνος της οικογένειας Λεωνίδα με τα διάσημα σε όλον τον κόσμο σοκολατάκια.

Ο 24χρονος είχε έρθει από το Βέλγιο όπου και ο ίδιος φέρεται να εργάζεται στο εργοστάσιο που κατέχουν τα μέλη της οικογένειάς του στην πρωτεύουσά, τις Βρυξέλλες. Η γιαγιά του αλλά και η μητέρα του είναι μεταξύ των ιδιοκτητών της σοκολατοποιίας «Leonidas» που έχει περισσότερα από 1000 καταστήματα σε όλον τον κόσμο.

«Ένας άγγελος έφυγε», είπε κλείνοντας ο πατέρας του 24χρονου.