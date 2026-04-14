Μανώλης Μαυρομμάτης: Η γυναίκα μου βρέθηκε νεκρή σε ένα κάθισμα γιατί δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι μας που καιγόταν

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε κοντά στους δικούς του ανθρώπους, σε νέο σπίτι. Δύο χρόνια μετά τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή στη γυναίκα της ζωής του και κατέστρεψε το διαμέρισμα που έμεναν, ο αθλητικογράφος παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις του, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Τέσσερις τοίχοι και ένα ταβάνι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα» ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης και συνέχισε: «Δεν πάει τόσο καλά το θέμα της αποθεραπείας μου γιατί συνδέεται με την απώλεια της συζύγου μου, σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Ήταν μια αναπάντεχη στιγμή, μια τραγωδία ολοκληρωμένη πια για εμένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης γνώριζε από την πρώτη στιγμή πως η γυναίκα του δεν τα κατάφερε. Ο ίδιος δεν σταμάτησε να προσπαθεί, να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και να αισιοδοξεί. Πάλεψε και τα κατάφερε. Με υπομονή και τη σωστή καθοδήγηση. «Ευτυχώς ο γιος μου εγκατέλειψε έστω και προσωρινά τη δουλειά του στην Αγγλία για να έρθει να μου συμπαρασταθεί και να με κάνει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας» ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο διακεκριμένος δημοσιογράφος.

Πρόσθεσε πως: «Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν έχασα τη σύντροφό μου μέσα σε μια φωτιά. Καίγονταν τα πάντα, εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω και να την σώσω. Δεν τα κατάφερα. Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα, χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει» περιέγραψε.

Στη συνέχεια ο Μανώλης Μαυρομμάτης ανέφερε: «Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί αυτό που έζησα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού μου, ο οποίος σαν άντρας μεγάλος πια, έκανε τόσα πολλά για μένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο γιος μου φρόντισε για τα πάντα και δεν ήθελε ποτέ να δει τον πατέρα του καθηλωμένο σε ένα κρεβάτι» είπε καταληκτικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται πως την ημέρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας σκληρός αγώνας για την επιβίωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Ρένα Βενιέρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης, παρά την ηλικία του και τη σωματική καταπόνηση, στάθηκε όρθιος. Έμεινε διασωληνωμένος για 45 ημέρες στη ΜΕΘ, δίνοντας καθημερινή μάχη για τη ζωή. Στις 9 Απριλίου αποσωληνώθηκε, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη νίκη. Ακολούθησαν μήνες αποκατάστασης, με εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.