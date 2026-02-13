Μαρία Καρρά: Στον ανακριτή η χήρα του Γιώργου Τράγκα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Το βαρύ κατηγορητήριο

Το κατώφλι του ανακριτή, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και κάτω υπό άκρα μυστικότητα, πέρασε την Πέμπτη (12.02.2026) η Μαρία Καρρά. Η χήρα του Γιώργου Τράγκα, κλήθηκε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με βασικά αδικήματα την φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, χρέη στο Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και χρεωκοπία με φερόμενο χρόνο τέλεσης των πράξεων από το 2008 έως το 2022.

Έχοντας επιλέξει ένα total black σύνολο και κρατώντας μια πανάκριβη συλλεκτική τσάντα γαλλικού οίκου, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της κ. Θεόδωρο Μαντά, μετέβη νωρίς το μεσημέρι στην 34η Ανακρίτρια και αφού ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της, αποχώρησε αθόρυβα όπως ακριβώς εμφανίστηκε. Οι πληροφορίες λένε πως η ανάκριση βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο και μετά την προηγηθείσα εξέταση του Γιάννη Τράγκα ως μάρτυρα κατηγορίας και τις καταθέσεις μαρτύρων, η απολογία της Μαρίας Καρρά, αναμένεται να κλείσει τον κύκλο και οι αρχές να αποφασίσουν αν μετά την απολογία της, θα αφεθεί ελεύθερη, αν θα πληρώσει κάποια εγγύηση και αν θα προφυλακιστεί.

Ήδη ο γιος του Γιώργου Τράγκα έχει δώσει συναίνεση έτσι ώστε το ποσό των 10.000.000 ευρώ, που αποτελούν τα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο, να αποδεσμευθούν, να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές στην είσπραξη και ο ίδιος να λάβει τα νόμιμα που του αναλογούν από την τεράστια περιουσία του εκδότη – δημοσιογράφου πατέρα του αλλά μία σειρά νομικών ενεργειών που έχει κάνει η χήρα του Γιώργου Τράγκα, παρακωλύουν την εξέλιξη της διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η Μαρία Καρρά, περνάει το κατώφλι των δικαστικών αρχών.

Τον Ιούλιο του 2023, μετέβη ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών κατηγορούμενη για δύο κακουργήματα που αφορούν απόκρυψη στα «πόθεν έσχες» της περιουσιακών στοιχείων άνω των 300.000 ευρώ με φερόμενο χρονικό διάστημα τέλεσης των συγκεκριμένων αδικημάτων – σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, την περίοδο από το 2012 έως και το 2021. Ωστόσο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Η νομική άποψη

Ο νομικός εκπρόσωπος του Γιάννη Τράγκα, Νίκος Αγαπηνός, αναφερόμενος στην υπόθεση, επισημαίνει στο newsit.gr:

«Αναφορικά με την ανάκριση που διενεργείται σε βάρος της κυρίας χήρας του Γιώργου Τράγκα ο εντολέας μας Ιωάννης Τράγκας έχει δώσει ήδη πλήρη κατάθεση ως μάρτυς κατηγορίας γιατί επιθυμεί από την πρώτη στιγμή την ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων του Δημοσίου, περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να λάβει ό,τι λάβει νόμιμα και φορολογημένα», ανέφερε αρχικά.

«Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα σταθμίσουν τους περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλουν αξιολογώντας και την βαρύτητα των αδικημάτων, την άρνηση της χήρας Τράγκα να ικανοποιήσει το δημόσιο και τη απόκρυψη της περιουσίας και το γεγονός ότι η ίδια φέρεται να μην κατοικεί εντός Ελλάδος με ότι αυτό συνεπάγεται στον κίνδυνο που διατρέχει ο εντολέας μας και το Δημόσιο να διαφύγει η συγκληρονόμος του μαζί με την αποκρυβείσα κληρονομιαία περιουσία σε φορολογικό παράδεισο στον οποίο δηλώνει ότι κατοικεί», κατέληξε ο Νίκος Αγαπηνός.