Προς πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλίκους – «Κόφτης» για την ταχύτητα και υποχρεωτική ασφάλιση

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανηλίκους επανέλαβε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ αναφέρθηκε επίσης στην οδική ασφάλεια, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ για τα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε πως έρχεται «πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους» και νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Όπως είπε, «πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση».

Εξήγησε ότι το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. «Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».

Για την οδική ασφάλεια στα νησιά ενόψει καλοκαιριού, έστειλε μήνυμα αυστηρών ελέγχων για τη χρήση κράνους, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα». Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των «γουρουνών», λέγοντας ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», καθώς τις χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνες».

Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Όπως είπε, «στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων», παραδεχόμενος ωστόσο ότι «ο Κηφισός είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα».

Ο υπουργός στάθηκε και στο παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας, λέγοντας ότι «το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», ενώ επισήμανε πως πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι από την Τροχαία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «μεμονωμένα» τα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι προήλθαν από συγκρούσεις μεταξύ παρατάξεων. Επανέλαβε δε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ελεγχόμενης εισόδου. «Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Χρειάζεται ασφάλεια στα πανεπιστήμια», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

