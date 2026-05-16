Άγιοι Ανάργυροι: Εικόνες από το σπίτι που ζούσαν 3 παιδιά σε άθλιες συνθήκες – Δωμάτια γεμάτα σκουπίδια και βρωμιά

Χειρότερη η κατάσταση στην κουζίνα, όπου κυριαρχεί το μαύρο και η βρωμιά - Σκουπίδια και πιάτα έχουν γίνει ένα μέσα σε ένα σκηνικό που δεν θυμίζει σε τίποτα σπίτι
Δεν πίστευαν στα μάτια τους από τις εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που εισέβαλαν σε σπίτι τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους όπου έμενε μια οικογένεια με τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Μετά το σπίτι στο Περιστέρι, τραγικές ήταν οι εικόνες και στους Αγίους Αναργύρους. Παντού βρωμιά, συνθήκες υγιεινής άθλιες με την οικογένεια να μένει εκεί με τα τρία της παιδιά.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές των συνθηκών. Κάποια στρώματα μαύρα στο πάτωμα, χωρίς σεντόνια μέσα σε απίστευτες βρωμιές.

Χειρότερη η κατάσταση στην κουζίνα, όπου κυριαρχεί το μαύρο και η βρωμιά. Σκουπίδια και πιάτα έχουν γίνει ένα μέσα σε ένα σκηνικό που δεν θυμίζει σε τίποτα σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια φέρεται να έμενε εκεί για αρκετό καιρό. Το πως οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση παραμένει άγνωστο και κάτι το οποίο αναμένεται να πουν οι γονείς κατά την απολογία τους στον εισαγγελέα.

 

Οι γονείς έχουν συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκων και θα οδηγηθούν στο εισαγγελέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν την Παρασκευή (15.05.2026) στις 2 το μεσημέρι στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους όπου αντίκρισαν μια οικογένεια να ζει με τα παιδιά της σε άθλιες συνθήκες.

Σπίτι τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους
Τραγικές οι εικόνες μέσα από το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους

Γειτόνισσα μιλώντας στο newsit.gr κατήγγειλε παραμέληση των παιδιών ακι από τους δύο γονείς. «Αν τα έβλεπες τα κακόμοιρα όλη την ημέρα γυμνά γύριζαν. Χωρίς ρούχα. Ακόμη και προχθές που είχε βάλει κρύο αυτά γυμνά ήταν στο δρόμο. Το σπίτι ήταν μέσα στη βρώμα. Μούχλα παντού, τα ρούχα τα πετούσαν, βρώμικα, στο μπαλκόνι. Έπεφταν στο δρόμο τα στρώματα. Χάλια όλα. Σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά αλλά ούτε φαγητό τους έχουν. Όλη την ημέρα ντελίβερι απ’ έξω φαγητό».

Διαφορετική είναι η εικόνα που δίνει ο παππούς των παιδιών στο newsit.gr. Πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε. Εγώ, ως παππούς, ερχόμουν και τα έβλεπα. Επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα, έτρωγαν και λέρωναν το σπίτι.Τα παιδιά ήταν καθαρά. Είχαν ρούχα καθαρά και αγορασμένα. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα, έπαιζαν. Φτώχεια υπήρχε αλλά ο πατέρας δούλευε».

Οι γονείς ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα παιδιά, ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εικόνα από το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους
Σπασμένα παντζούρια
Το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους
Ένα παιδικό καροτσάκι

 

Εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ για την τύχη τους αναμένεται να αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν σε κάποια δομή.

