Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 23χρονο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το ξημέρωμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στη λεωφόρο Λαυρίου στο Μαρκόπουλο με θύμα 23χρονο οδηγό.

Το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο έγινα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο του βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε στις μπάρες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Ο νεαρός έχει αναπτύξει ταχύτητα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:15 τα ξημερώματα.. Όπως λέει ο πατέρας του θύματος, ο γιος οδηγούσε το αυτοκίνητο ενός φίλου του.

«Μου λέει θα πάω σε ένα καφέ εδώ στην πλατεία. Τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο μου λέει «έρχομαι σε λίγο». Παρκάρει το αμάξι το δικό του στην πλατεία και μαθαίνω ότι είχε φύγει με άλλο αμάξι», ανέφερε ο πατέρας του θύματος.

Αυτή ήταν και η τελευταία τους επικοινωνία.

Ο 23χρονος οδηγός έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε μάντρα σπιτιού, την οποία και διέλυσε.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος ανετράπη. Από τον εκκωφαντικό θόρυβο της πρόσκρουσης κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Είδα ένα αυτοκίνητο σε πολύ άθλια κατάσταση, το οποίο είχε διαλύσει τα πάντα και πάνω σε μια κολόνα τσιμεντένια που είχε πέσει εκεί πάνω στη στροφή. Άκουσα ότι ήταν αφρενάριστος και ότι δε φόραγε ζώνη το παιδί», δήλωσε διερχόμενος οδηγός.

Τον απεγκλώβισαν από το σμπαραλιασμένο όχημα

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θύμα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ο φίλος του 23χρονου και ιδιοκτήτης του οχήματος.

«Και εμένα με πήραν μετά κατά τις πέντε η ώρα πέντε και… Είχαν πάει οι γονείς του άλλου του παιδιού που είχε το αμάξι γιατί νομίζαμε ότι ήτανε ο γιος του. Έρχεται μετά αυτός που είχε το αμάξι και μου λέει «Μου πήρε τα κλειδιά ήθελε να πάει μέχρι τα Καλύβια και να γυρίσει».

Τώρα η γυναίκα μου έχει πάει δεύτερη φορά στο Κέντρο Υγείας, δεν είναι καλά παθαίνει κρίση πανικού», συνέχισε ο πατέρας του άτυχου 23χρονου, μιλώντας στο MEGA.

Από την σφοδρότατη πρόσκρουση ο 23χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο σμπαραλιασμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.

23 λεπτά μετά το τροχαίο, το ασθενοφόρο φτάνει στο σημείο για να μεταφέρει τον άτυχο νεαρό στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.