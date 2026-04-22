Με κινητά ο συντονισμός των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ στην Αττική – Γιατί έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα επικοινωνίας Tetra Sepura

Μέσω κινητών τηλεφώνων γίνεται ο συντονισμός των δυνάμεων της Αστυνομίας που επιχειρούν στην Αττική, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» σήμερα Τετάρτη (22.4.26), έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας Tetra Sepura του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματικοί της Αστυνομίας που έχουν την ευθύνη συντονισμού των δυνάμεων στην Αττική υποχρεώνονται συχνά να διαβιβάζουν τα σήματα που δέχεται το «100», όχι μέσω ασυρμάτου αλλά μέσω κινητών τηλεφώνων.

«Ενεργήστε μαζί μας» ή «1-13» είναι η συνήθης και κωδικοποιημένη εντολή που οι συντονιστές του Κέντρου δίνουν τις τελευταίες μέρες στους αστυνομικούς που επιχειρούν στο πεδίο, καλώντας τους να τηλεφωνήσουν με τα κινητά τους στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να λάβουν εντολή – ενημέρωση για συμβάντα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η διακοπή λειτουργίας προσδιορίζεται χρονικά από την περασμένη Παρασκευή και δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Η βλάβη στο σύστημα Tetra Sepura εντοπίζεται στις κονσόλες που λειτουργούν στα κέντρα επιχειρήσεων και όχι στα «τερματικά», δηλαδή τους φορητούς ασυρμάτους.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, που εκτελούν υπηρεσία συντονιστών μεταφέρουν εντολές προς τις δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων που επιχειρούν στο πεδίο όχι μέσω κέντρου, αλλά με κοινούς ασυρμάτους, όπως αυτούς που χρησιμοποιούν τα πληρώματα των περιπολικών.

Το Tetra Sepura εγκαταστάθηκε αρχικά στην Αττική και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε Έβρο και Ανατολικό Αιγαίο από την εταιρεία Krikel, που ενεπλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η σύμβαση συντήρησης του συγκεκριμένου συστήματος δεν ανανεώθηκε και τα τελευταία χρόνια, Αστυνομία και υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις για τη διαχείριση του θέματος.

Τον τελευταίο χρόνο, τη συντήρηση του συστήματος αναλαμβάνει ιδιωτική εταιρεία που συμβάλλεται με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με μικρής, τρίμηνης διάρκειας συμβάσεις.

Η τελευταία σύμβαση έληξε τον περασμένο Οκτώβριο και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα.