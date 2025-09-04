Mediterranean College: Ακαδημαϊκή υπεροχή με το κύρος του University of Derby

Από το 1977, το Mediterranean College καλλιεργεί ταλέντα και διαμορφώνει το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή αριστεία με διεθνείς συνεργασίες και ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό όραμα. Με όπλα του τη συνέπεια, την προσαρμοστικότητα και τη σταθερή πορεία, έχει καταφέρει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση της χώρας μας.

Μία ιστορία γεμάτη πρωτοπορία

Το Mediterranean College υπήρξε ο πρώτος ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός που, ήδη από το 1989, εισήγαγε στην Ελλάδα το πρώτο MBA, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τον δρόμο για μια νέα εποχή στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Στη συνέχεια μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1992, καινοτόμησε για ακόμα μία φορά, καθιερώνοντας την πρώτη συνεργασία ακαδημαϊκής δικαιόχρησης με πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, φέρνοντας στη χώρα μας ποιοτικά προγράμματα σπουδών απευθείας από τη διεθνή πανεπιστημιακή σκηνή.

Τα βήματα προς την κορυφή, όμως, δεν σταματούν εδώ. Το 2022, το Mediterranean College έγινε το μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας που εντάχθηκε στην European University Association, τη σημαντικότερη ένωση πανεπιστημίων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία του έργου του και ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία.

Μία συνεργασία που σφραγίζει την επιτυχία

Η στρατηγική συνεργασία με το University of Derby, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια δυναμική ακαδημαϊκή συμμαχία με διεθνείς προοπτικές για όλους τους σπουδαστές. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 60 προγράμματα Bachelor’s, Master’s και Professional Doctorate με πάνω από 4.000 αποφοίτους να έχουν αποκτήσει διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία, ισότιμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων. Το University of Derby διακρίνεται διεθνώς για την ποιότητα και την καινοτομία του, καθώς βρίσκεται στη λίστα με τα 10 κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Uni Compare Rankings 2026), έχει αποσπάσει τη Χρυσή Διάκριση TEF GOLD για την ποιότητα διδασκαλίας (2023), ενώ καταγράφει σταθερά ποσοστό 96% επιτυχούς επαγγελματικής αποκατάστασης ή συνέχισης σπουδών των αποφοίτων του.

Οι φοιτητές του Mediterranean College φοιτούν σε προγράμματα που σχεδιάζονται εξ ολοκλήρου από το University of Derby, με το πτυχίο να απονέμεται απευθείας από το μητρικό πανεπιστήμιο. Αυτό τους προσφέρει διεθνή αναγνώριση, ενώ στην Ελλάδα τα πτυχία αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά ισοδύναμα με εκείνα των δημόσιων πανεπιστημίων.

Όταν ο στόχος είναι η άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η ιστορία του Mediterranean College συνδέεται με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Noam Chomsky, η Graciela Chichilnsky και ο Richard Falk,οι οποίοι υπήρξαν μέλη του Ακαδημαϊκού του Συμβουλίου, προσδίδοντας επιπλέον κύρος και, φυσικά, διεθνή αναγνώριση. Η εκπαιδευτική του πρόταση ξεχωρίζει γιατί δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή γνώση, αλλά δίνει έμφαση στην άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, τη βιωματική μάθηση και τη στενή σχέση με κάθε φοιτητή.

Μέσα από το ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης MC Employability Scheme®, το Mediterranean College συνεργάζεται με περισσότερες από 500 επιχειρήσεις και οργανισμούς, προσφέροντας στους φοιτητές την πολύτιμη εμπειρία της πρακτικής άσκησης μαζί με ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, είναι το μοναδικό κολλέγιο στην Ελλάδα που εδώ και 25 χρόνια προσφέρει δίγλωσση εκπαίδευση, χωρίς προπαρασκευαστικό έτος, ενισχύοντας τις δεξιότητες των φοιτητών τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Πάντα στο πλευρό του φοιτητή

Η φοιτητική ζωή στο Mediterranean College είναι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στήριξη, προσωπική ανάπτυξη και ένταξη στη διεθνή κοινότητα του Κολλεγίου. Από την Εβδομάδα Προσανατολισμού και την ακαδημαϊκή καθοδήγηση μέσω προσωπικού συμβούλου, μέχρι το Συμβουλευτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων, κάθε φοιτητής λαμβάνει εξατομικευμένη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Παράλληλα, οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, οι εκδρομές και οι εθελοντικές δράσεις εμπλουτίζουν την καθημερινότητα και ενισχύουν το αίσθημα κοινότητας.

Με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών, που λειτουργεί σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια του Derby και του Wolverhampton, οι Έλληνες φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εκπαιδευτική και πολιτισμική εμπειρία στην Αγγλία, ενώ ξένοι φοιτητές έρχονται στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Mediterranean College.

Σήμερα, το Κολλέγιο αριθμεί 9 Ακαδημαϊκές Σχολές και περισσότερα από 60 αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσα από το Mediterranean Professional Studies προσφέρονται επιπλέον πάνω από 30 εξειδικευμένα επαγγελματικά προγράμματα, πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά τον Οκτώβριο του 2025 με ειδική επιδότηση -35% στα δίδακτρα, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους φοιτητές να γίνουν μέλη της μεγάλης ακαδημαϊκής οικογένειας του Mediterranean College.

Το αύριο που ονειρεύεσαι ξεκινά εδώ. Σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει γνώση, εμπειρία, διεθνή αναγνώριση και επαγγελματική αποκατάσταση, το Mediterranean College σε καλεί να κάνεις το βήμα που θα καθορίσει το μέλλον σου.

Πληροφορίες:

Αθήνα – Γλυφάδα: 210 8899600

Θεσσαλονίκη: 2310 287779

www.medcollege.edu.gr