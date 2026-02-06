Ελλάδα

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα σε Αττική και Βοιωτία
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Συλλήψεις σε Αττική και Βοιωτία – Πάνω από 1.000.000 τα κέρδη τους

Από το πρωί της Παρασκευής 06.02.2026, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων.

Η γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛΑΣ για να πιάσουν τα μέλη της σπείρας που διακινούσε λαθραία τσιγάρα, πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Έφοδοι έγιναν ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, με τις αρχές να ερευνούν δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.

photo photo photo photo photo photo photo

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία, ενώ έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυλοβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκε ένα κρυφό μεγάλο εργοστάσιο στον Αυλώνα που με γυψοσανίδες το έκρυβαν από τον κύριο χώρο, και υπήρχαν πιο σύγχρονα μηχανήματα και εργαστήριο επεξεργασίας καπνού και παρασκευής τσιγάρων.

Επιπλέον στα Λιόσια βρέθηκε ένα επιχειρησιακό κέντρο από το οποίο γινόταν η καθοδήγηση για όλη την παραγωγή και στη συνέχεια η προώθηση των παράνομων καπνικών προϊόντων.

Στις έρευνες οι αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής, πάνω από 1.000.000 ευρώ.

