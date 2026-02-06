Συμβαίνει τώρα:
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Συλλήψεις σε Αττική και Βοιωτία

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα σε Αττική και Βοιωτία
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Συλλήψεις σε Αττική και Βοιωτία

Από το πρωί της Παρασκευής 06.02.2026, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων.

Η γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛΑΣ για να πιάσουν τα μέλη της σπείρας που διακινούσε λαθραία τσιγάρα, πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Έφοδοι έγιναν ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, με τις αρχές να ερευνούν δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία, ενώ έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυλοβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.

