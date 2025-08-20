Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε νησιά για ναρκωτικά και εκβιασμούς – Τρεις συλλήψεις στην Κεφαλονιά

Οι αστυνομικοί που έκαναν την εμφάνισή τους στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς τις προηγούμενες ημέρες, τραβούσαν την προσοχή του κόσμου που αναρωτιόταν αν είχε γίνει κάποιο περιστατικό. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι το Αργοστόλι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης επιχείρησης που έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για παραβατικές ομάδες.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus, στόχος αυτών των αστυνομικών επιχειρήσεων στην Κεφαλονιά, είναι την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών και η αποδόμηση εγκληματικών ομάδων που δρούσαν ανεξέλεγκτα στο νησί τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Το βράδυ της Τρίτης (19/8/25), αστυνομικοί μαζί με την ειδική ομάδα που έχει φτάσει στο νησί προχώρησαν σε νέες στοχευμένες εφόδους. Ακολούθησε νέα μεγάλη επιχείρηση τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/8/25), η οποία κατέληξε σε προσαγωγές, με την προανάκριση να εξετάζει αν θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Οι κινήσεις αυτές, που χαρακτηρίζονται συντονισμένες και καλά μελετημένες και έχουν αρχίσει ήδη να αλλάζουν το κλίμα στην τοπική κοινωνία σύμφωνα με το kefaloniafocus. Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι, καθώς για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουν τις Αρχές να επεμβαίνουν δυναμικά, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της τάξης.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πλήρη εξάρθρωση των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνταν στην Κεφαλονιά ενώ αντίστοιχες επιχειρήσεις έχει οργανώσει το ελληνικό FBI στη Ζάκυνθο, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και στη Χαλκιδική…