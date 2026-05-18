Τροχαίο με πατίνι στην Ιερά Οδό: Μεθυσμένος έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Πληθαίνουν τα τροχαία ατυχήματα με πατίνια, προκαλώντας την αντίδραση της πολιτείας για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή τη φορά ένας 25χρονος έπεσε με το πατίνι του πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Ιερά Οδό, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 01:45 τα ξημερώματα της Κυριακής (18.05.2026) επί της Ιερά Οδού. Ο 25χρονος κινούμενος με το πατίνι του έπεσε πάνω στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πέσει από αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρόσκρουση δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός αν και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.

Κόσμος έσπευσε να βοηθήσει τον 25χρονο αλλοδαπό ενώ στο σημείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ για την καταγραφή του τροχαίου.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να κάνει αλκοτέστ το οποίο έδειξε 0,63 χιλιοστά γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως το όριο αλκοτέστ για οδηγούς αυτοκινήτων είναι 0,25 χιλιοστά ενώ για οδούς δίκυκλων 0,10.

Ο 25χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο καθώς κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.