Μήλος: Εντυπωσιακή αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από κρουαζιερόπλοιο – Δείτε βίντεο

Το βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει τους διασώστες να προσεγγίζουν από τον αέρα το πλοίο που βρισκόταν εν πλω
Στιγμιότυπο από την αερομεταφορά στη Μήλο
Δραματικές ήταν ο στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα ανοιχτά της Μήλου, όταν ένας άνθρωπος χρειάστηκε άμεση αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο της Σαντορίνης.

Η αεροδιακομιδή έγινε από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη μεταφορά ενός ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά της Μήλου και ήταν εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 24.05.2026, ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το οποίο έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου.

 

Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο που βρισκόταν εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροδιακομιδή του ασθενούς, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Σαντορίνη. Εκεί τον παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και του παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

