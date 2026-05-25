Καλλιθέα: Τέσσερις νεαροί παρέσυραν τρανς γυναίκα με το αυτοκίνητό τους – Συνελήφθησαν από την αστυνομία

Εκείνοι την έβριζαν και της πέταγαν αντικείμενα, ακόμα και αυγά
Σε πιθανό έγκλημα μίσους φαίνεται να οδηγήθηκαν 4 νεαροί στην Καλλιθέα, οι οποίοι συνελήφθησαν, αφού παρέσυραν και τραυμάτισαν μία τρανς γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, αρχικά το βράδυ της Πέμπτης (21/5/2026) οι τέσσερις νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών, πλησίασαν την τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα, την έβρισαν, χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις για την ταυτότητα φύλου της και της έριξαν αυγά και άλλα αντικείμενα.

Τραγικό είναι το γεγονός ότι το βράδυ της Παρασκευής (22/5/2026) οι ίδιοι νεαροί επέστρεψαν στο σημείο και συνέχισαν να τη βρίζουν, ενώ στην πορεία γίνονταν ακόμα πιο επιθετικοί. 

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ επέστρεφε στο σπίτι της, οι νεαροί την παρέσυραν με το αυτοκίνητό τους, τραυματίζοντάς την.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, κατά περίπτωση, απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

