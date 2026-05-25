Κρήτη: Εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις των 3.000.000 ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης φέρεται να εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο αντιδήμαρχος ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ (Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων) και να αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του κυκλώματος που μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί άλλα 19 άτομα.

Οι κατηγορούμενοι όπως φαίνεται από τις έρευνες των αστυνομικών και όχι μόνο εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις ενώ η δράση τους εκτείνεται σε όλη σχεδόν την Κρήτη με έντονη δραστηριότητα σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Αρχηγικά μέλη της σπείρας που είχε καταφέρει να αποσπάσει παρανόμως περισσότερα από 3.000.000 ευρώ ήταν 2 αδέρφια λογιστές αλλά και 3 υπεύθυνοι ΚΥΔ. Η επιχείρηση των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ σε αυτή συμμετέχουν άνδρες του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ.

Έφοδοι πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις κατηγορουμένων ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Κατά πληροφορίες η συμμορία δρούσε εδώ και πέντε χρόνια και είχε ξεκάθαρη δομή, ενώ χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Ωστόσο, οι μπροστινοί εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί της σπείρας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εκτιμάται πως η σπείρα κατάφερε να αποκομίσει περίπου 3.000.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις με κυρίως με ψευδείς δηλώσεις γης και αιγοπροβάτων.