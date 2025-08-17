Μισό τόνο φυσικής κόκας εντόπισε η ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Την είχαν δηλωμένη σαν κουρτίνες

Ποσότητα μισού τόνου από το ναρκωτικό KHAT εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως ανακοινώθηκε σήμερα (17/8/25).

Το ναρκωτικό KHAT που βρέθηκε στο αεροδρόμιο, η φυσική κόκα, όπως αποκαλείται, είναι μια ψυχοτρόπος εξαρτησιογόνος ουσία, προερχόμενη από το φυτό Catha Edulis, που καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής, στη Νότια Αραβική Χερσόνησο και κατά μήκος της ανατολικής Αφρικανικής ακτής.

Η παράνομη ουσία ήταν κρυμμένη μέσα σε τέσσερις φορτωτικές με εμπορεύματα δηλωμένα ως κουρτίνες, σεντόνια και υφάσματα, διαμετακομιζόμενα από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ.

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που έκαναν οι ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου, εντόπισαν τα κρυμμένα δέματα με τα αποξηραμένα φύλλα του KHAT και κατάσχεσαν συνολική ποσότητα μισού τόνου. Εκτιμάται ότι η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας είναι 1.500.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα εύρεσης της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Η προηγούμενη, ήταν πάλι στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το 2014 και ήταν 458 κιλά.