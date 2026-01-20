Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο Πέτρος Φιλιππίδης χαμογέλασε

Ο Πέτρος Φιλιππίδης ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, όπως ανέφερε ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Αιτία η απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να απορρίψει τη Δευτέρα (19-01-2026) το αίτημα δύο γυναικών που είχαν καταγγείλει τον ηθοποιό για αύξηση της ποινής του. Τώρα ο 63χρονος καλλιτέχνης, ετοιμάζεται για την προσφυγή του στον Άρειο Πάγο, με την ελπίδα ότι εκεί θα δικαιωθεί.

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο Πέτρος ο Φιλιππίδης χαμογέλασε. Το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των δύο γυναικών που ζητούσανε να αναιρεθεί η ποινή, η επιβληθείσα των τριών ετών με αναστολή, σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αυξηθεί αυτή η ποινή».

«Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, τρία χρόνια με αναστολή σημαίνει ότι το δικαστήριο έβαλε μια ποινή υπονοιών. Δεν ήταν πεπεισμένο. Παρότι τον καταδίκασε. Σε λίγους μήνες θα εκδικαστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η αίτηση αναιρέσεως που έχει κάνει ο Πέτρος Φιλιππίδης. Εάν γίνει δεκτή η αναίρεσή μας, αμέσως το δικαστήριο ξεκινάει πάλι από μηδενική βάση. Εάν ξανακαταδικαστεί ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, η ποινή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Άρα πάμε μόνο για την αθωότητα».

Όσο για το πού μένει μαζί με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, ανέφερε: «Είναι ακόμα φιλοξενούμενοι σε σπίτι, σε κατοικία συγγενικού προσώπου τους. Περιμένουν και προσδοκούν πότε θα δοθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία, στην ιδιοκτήτρια του ακινήτου, να αποκατασταθούν οι ζημιές και πάλι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης θα μισθώσει την ίδια κατοικία και αυτό είναι για λόγους αρχής».

Ακόμα, ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε για την παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στο πάρτι του Μάνου Ιωάννου: «Δεν διασκέδαζε. Ήταν παρών. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο να τον έχεις φυλακισμένο και μέσα στην κοινωνία. Αυτό που μπορώ να σας πω με πάσα ειλικρίνεια είναι ότι για πρώτη φορά ο Πέτρος ο Φιλιππίδης σήμερα γέλασε. Είναι σαν να ξαναγεννήθηκε. Είναι η πρώτη φορά που μου είπε ο Πέτρος ο Φιλιππίδης ότι σκέφτομαι να γυρίσω σε αυτό που είναι η ζωή μου: Στο θέατρο».

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, ο Πάνος Κατσαρίδης αποκάλυψε ότι αν ο Πέτρος Φιλιππίδης αναζητήσει δουλειά στο θέατρο, θα την βρει άμεσα, καθώς δέχεται προτάσεις από θεατρικούς παραγωγούς.

Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, κράτησε πολλούς μήνες, με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις μέχρι και το καλοκαίρι του 2025. Στις 23 Ιουνίου 2025, στην απολογία του στο δικαστήριο, ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε καταβεβλημένος ψυχικά και σωματικά, ζητώντας από τους δικαστές, όπως είπε, «να τον κρίνουν ως άνθρωπο» και επιμένοντας ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Στις 15 Ιουλίου 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί «υπαναχώρησης» και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη δικαστική αίθουσα, οι δύο καταγγέλλουσες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος, με τη σύζυγό του να «λυγίζει» στο άκουσμα της απόφασης.