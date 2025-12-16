Μιχάλης Κατρίνης: Δίωξη για 3 πλημμελήματα στον 16χρονο γιο του που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα, μετά από αστυνομική καταδίωξη. Πρόκειται για τον 16χρονο γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη και ακόμη έναν ανήλικο.

Σε βάρος του γιου του Μιχάλη Κατρίνη αλλά και του άλλου ανήλικου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα. Αυτά της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Πρόκειται «για πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη» ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση» έγραψε ο Μιχάλης Κατρίνης…