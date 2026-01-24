Ελλάδα

Μόρνος: «Ανάσα» για τη λίμνη η τελευταία κακοκαιρία – Αυξήθηκαν τα αποθέματα και στο φράγμα Πηνειού

Σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο η στάθμη της λίμνης του Μόρνου έχει ανέβει κατά 25% τον Ιανουάριο
Χαμηλή η στάθμη της λίμνης του φράγματος Μόρνου παρά τις τελευταίες βροχοπτώσεις
Χαμηλή η στάθμη της λίμνης του φράγματος Μόρνου παρά τις τελευταίες βροχοπτώσεις / EUROKINISSI / Φωτογραφία Αντώνης Νικολόπουλος

Αισθητή είναι η αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Πηνειό και τον Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις από την τελευταία κακοκαιρία. Τα νέα δεδομένα δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για την αρδευτική περίοδο.

Η κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε προσωρινή λύση στο ζήτημα της λειψυδρίας στον Μόρνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο η στάθμη της λίμνης έχει ανέβει κατά 25%.

Τον Νοέμβριο του 2025 υπήρχαν 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 οι μετρήσεις δείχνουν 481 κυβικά μέτρα νερού.

Ωστόσο για να ισχυριστεί κανείς ότι «γεμίζει» η λίμνη θα πρέπει να φτάσουμε τα 654 εκατομμύρια κυβικά νερού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.

Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα και της τεχνητής λίμνης Καραμανλή στο φράγμα του Πηνειού, καθώς τα χιόνια στον Ερύμανθο και οι βροχές των τελευταίων ημερών στην Ηλεία αύξησαν θεαματικά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε από μόλις 83.

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία από τους κατοίκους και τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά και με ποιοτική άρδευση.

