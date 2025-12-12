Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμένο από 100 τρακτέρ και αγροτικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έκλεισαν τις πύλες του

Αγρότες από όλη τη Μακεδονία με τα τρακτέρ τους συμμετέχουν στο σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στόχος των αγροτών είναι να αποκλείσουν το λιμάνι κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από διάφορα σημεία της Μακεδονίας, πέρασαν κορνάροντας από διάφορα σημεία της πόλης και λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφτασαν το λιμάνι Θεσσαλονίκης με την παρουσία της αστυνομικής δύναμης να είναι ισχυρή. Θέλουν να αποκλείσουν για 4 ώρες το λιμάνι.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ μπροστά στην πύλη του λιμανιού και στην λεωφόρο Νίκης. Έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι βρίσκονται πάνω από 1000 αγρότες με 100 τρακτέρ από όλα τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και από Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία.

Στις 9 πρωί ξεκίνησαν δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη. Εφτασαν Μάλγαρα όπου εκεί ενώθηκαν με τους υπόλοιπους αγρότες και στις 11 άρχισε η πομπή για να φτάσουν στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από τα Μάλγαρα θα συμμετάσχουν περίπου 30 τρακτέρ (20 απο αγρότες των Μαλγάρων και 10 από αγρότες της Χαλκηδονας) και 17 τρακτέρ από τα Πράσινα Φανάρια.

Εκτός από τους αγρότες στην περιοχή βρίσκεται αρκετός κόσμος όπως και φοιτητές, συλλογικότητες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι προκειμένου να ενώσουν τους φωνές τους με τους αγρότες.

Στις 9.30 έγινε προσυγκέντρωση στο Δερβένι και από εκεί οι αργότες στις 10.30 ξεκίνησαν μόνο με ιδιωτικά ΙΧ με προορισμό τη βόρεια είσοδο του λιμανιού.

Από το μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια ξεκίνησαν γύρω στις 11 το πρωί 17 τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα για την ανατολική είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το κομβόι κινήθηκε σε δύο σειρές, στη μία τα τρακτέρ και στην άλλη τα αγροτικά οχήματα, πέρασαν από την Μουδανίων, την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια, διασχίζοντας την Εγνατία, έφτασαν στο λιμάνι.

Συμμετέχουν ακόμα και αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλίας με ΙΧ, καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο λιμάνι υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από εργατικά σωματεία, ενώ αναμένεται να έρθουν και μελισσοκόμοι.

Όπως αναφέρουν, στόχος τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά να εισακουστούν και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους που παρά τον πανελλαδικό ξεσηκωμό παραμένουν άλυτα.