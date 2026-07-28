Σύρος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας

Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου η 30χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία της για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί, αλλά να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

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Συγκεκριμένα, υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει κάθε 1η ημέρα του μήνα, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Οι απολογίες του 40χρονου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, και της συζύγου του, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας, διήρκεσαν αρκετές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ εισήλθε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία.

Ειδικότερα, η 30χρονη σύζυγος κατέθεσε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και αντίκρισε τη διασώστρια ντυμένη με σκουρόχρωμα ρούχα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι.

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Όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να διακρίνει αν επρόκειτο για γυναίκα ή άνδρα και πίστεψε ότι δεχόταν επίθεση, γι’ αυτό και άρχισε να φωνάζει.Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, ο σύζυγός της, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην τραπεζαρία, άκουσε τις φωνές, έσπευσε στην είσοδο και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή, με τον 40χρονο να την ακολουθεί.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα δεν έχουν καταγραφεί από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η διασώστρια εισήλθε στο σπίτι έως τη στιγμή που αποχώρησε τρέχοντας, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας.

Πριν από τις απολογίες είχε πραγματοποιηθεί αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων.

Παράλληλα, οι Αρχές στρέφουν την προσοχή τους στην εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων, από την οποία αναμένεται να προκύψουν στοιχεία για τις συνθήκες που οδήγησαν τη 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της.

Οι ερευνητές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά ίχνη πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και διάρρηξη που φέρεται να είχε σημειωθεί στην κατοικία του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από το συμβάν.